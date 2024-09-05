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Alanya'ya Marella Discovery Kruvaziyeri ile Gelen 1743 Yolcu

Marella Discovery, Alanya Limanı'na 1743 yolcu ile demirledi, tatilciler şehri keşfe çıktı.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 11:53
Alanya'ya Marella Discovery Kruvaziyeri ile Gelen 1743 Yolcu

Marella Discovery Alanya'ya Ulaştı

Antalya'nın Alanya ilçesine Bahama bayrağı altında sefer yapan Marella Discovery kruvaziyeri, 1743 yolcusuyla limana demir attı. Gemi, Limasol'dan sonra rotasını Alanya'ya çevirdi ve sabah saatlerinde 265 metrelik dev yapısıyla limana ulaştı.

Kruvaziyerdeki Yolcular ve Personel

Bu büyük yolcu gemisinde, çoğunluğunu İngilizlerin oluşturduğu 1743 tatilci ve 737 personel yer alıyor. Alanya Limanı'na yanaşan gemi, gümrük işlemlerinin ardından yolcularına şehirde vakit geçirebilmeleri için olanak sunuyor.

Yolcuların Şehri Keşfi

Gemiden inen tatilciler, Alanya'nın tarihi ören yerlerini ziyaret etti, alışveriş yaptı ve yerel restoran ile kafelerde keyifli vakit geçirdi. Bu deneyim, yolcular için unutulmaz bir tatil anısı olacak.

Marella Discovery'nın Rotası

Akşam saatlerinde Rodos'a hareket edecek olan Marella Discovery, Alanya'daki kısa duraklamasının ardından yeni destinasyonuna doğru yol alacak.

Bahama bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer, 1743 yolcusuyla Antalya'nın Alanya ilçesinde...

Bahama bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer, 1743 yolcusuyla Antalya'nın Alanya ilçesinde limana demirledi.

Bahama bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer, 1743 yolcusuyla Antalya'nın Alanya ilçesinde...

Bahama bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer, 1743 yolcusuyla Antalya'nın Alanya ilçesinde limana demirledi.

Bahama bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer, 1743 yolcusuyla Antalya'nın Alanya ilçesinde...

Bahama bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer, 1743 yolcusuyla Antalya'nın Alanya ilçesinde limana demirledi.

Bahama bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer, 1743 yolcusuyla Antalya'nın Alanya ilçesinde...

Bahama bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer, 1743 yolcusuyla Antalya'nın Alanya ilçesinde limana demirledi.

Bahama bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer, 1743 yolcusuyla Antalya'nın Alanya ilçesinde...

Bahama bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer, 1743 yolcusuyla Antalya'nın Alanya ilçesinde limana demirledi.

Bahama bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer, 1743 yolcusuyla Antalya'nın Alanya ilçesinde...

Bahama bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer, 1743 yolcusuyla Antalya'nın Alanya ilçesinde limana demirledi.

Bahama bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer, 1743 yolcusuyla Antalya'nın Alanya ilçesinde...

Bahama bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer, 1743 yolcusuyla Antalya'nın Alanya ilçesinde limana demirledi.

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