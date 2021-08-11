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Alanya'da mülteciler Afgan bayrağını göndere çektiler!

Alanya'da girdikleri bir plajda bulunan direğe Afgan bayrağını çeken mültecilerin görüntüleri sosyal medyada olay oldu. Büyük tepki toplayan olayda bayraklarını asan kişiler tarafından 'çok yaşa Afganistan' etiketiyle paylaşıldığı görüldü.

11 Ağustos 2021 Çarşamba 15:37
Alanya'da mülteciler Afgan bayrağını göndere çektiler!
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Taliban’dan kaçmak için Türkiye’ye sığınan ve Antalya'nın Alanya ilçesine gelen mülteciler, burada girdikleri bir otelim plajında Afgan bayrağını göndere çektiler. O anları sosyal medya hesaplarından 'çok yaşa Afganistan' etiketiyle paylaşan mültecilerin bu videosu büyük tepkilere neden oldu.

ABD tarafından verilen Afganistan kararı sonrasında Taliban birçok şehri ele geçirdi ve orada yaşayan Afganlılar yasa dışı yollarla Türkiye’ye geldiler. Sınırları geçerek şehir merkezlerine gelen mülteciler ülkenin farklı yerlerinde çeşitli provokasyonlar yapmaya başladılar.


Sokaklarda ellerinde bıçaklar ve satırlarla dolaşmaya başlayan mülteciler dün gece Ankara Altındağ'da bıçaklı kavgaya karıştı ve iki Türk vatandaşını ağır yaraladı. Yabancı uyruklu oldukları şeklinde açıklanan mülteciler kısa sürede yakalandı.

Bugün ise Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir otele giren mülteciler burada tepkilere neden olacak bir olay ortaya çıkardılar. Otelin plajında 2 mülteci dikkat çeken bir harekette bulundu ve diğer ülke bayraklarının bulunduğu plajda kendi ülkesinin bayrağını 'çok yaşa Afganistan' sloganlarıyla göndere çektiler. O anları sosyal medya hesaplarından paylaşan mültecilerin bu videosu sosyal medya kullanıcılarını ayağa kaldırdı. 


Son Güncelleme: 11.08.2021 15:37
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Anahtar Kelimeler:
AlanyaMülteciPlajAfganAfgan Bayrağı
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