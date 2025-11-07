Alaplı Meslek Yüksekokulu Öğrencileri ATM ve Baz İstasyonu Talep Ediyor

Alaplı Tepeköy’de eğitim gören Meslek Yüksekokulu öğrencileri, ATM ve baz istasyonu eksikliği nedeniyle mağdur; Kent Konseyi çözüm sözü verdi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 16:19
Zonguldak’ın Alaplı ilçesi Tepeköy Mahallesinde bulunan Alaplı Meslek Yüksekokulu öğrencileri, bölgede ATM ve baz istasyonu bulunmamasından dolayı yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi.

Öğrenciler, "100 TL çekmek için çarşıya inmek zorunda kalıyoruz. Tepeköy’e ATM istiyoruz. Ayrıca yurdumuzda telefonlarımız çekmiyor, çok mağduruz" ifadelerini kullandı.

Talebi iletmek üzere Alaplı Yurtkur Müdürü Ayşegül Akgül ile birlikte Alaplı Kent Konseyi hizmet binasını ziyaret eden öğrenciler, burada Kent Konseyi Başkanı Yasin Ören ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Kent Konseyi'nden çözüm sözü

Yasin Ören, öğrencilerin taleplerini dinleyerek çözüm konusunda girişimlerde bulunacaklarını belirtti. Öğrenciler ise gösterilen ilgiden dolayı Kent Konseyi yönetimine ve Yurtkur Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

