Alaplı Tünelinde Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kaza Detayları

Zonguldak’ın Alaplı ilçesi ile Akçakoca kara yolu istikametindeki tünelde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklette yolcu olarak bulunan N.L. yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, tünel içinde Alaplı yönüne ilerleyen B.T. yönetimindeki 67 AFU 287 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yola savruldu. Motosiklet sürücüsü yara almazken, arkada yolcu olarak bulunan N.L. yaralandı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre yaralının hayati tehlikesi bulunmuyor.

