Alaplı Tünelinde Trafik Kazası: 1 Yaralı

Alaplı-Akçakoca kara yolundaki tünelde motosiklet kazasında yolcu N.L. yaralandı; sağlık ekipleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 16:13
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 16:13
Alaplı Tünelinde Trafik Kazası: 1 Yaralı

Alaplı Tünelinde Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kaza Detayları

Zonguldak’ın Alaplı ilçesi ile Akçakoca kara yolu istikametindeki tünelde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklette yolcu olarak bulunan N.L. yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, tünel içinde Alaplı yönüne ilerleyen B.T. yönetimindeki 67 AFU 287 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yola savruldu. Motosiklet sürücüsü yara almazken, arkada yolcu olarak bulunan N.L. yaralandı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre yaralının hayati tehlikesi bulunmuyor.

ZONGULDAK'IN ALAPLI İLÇESİ İLE AKÇAKOCA KARA YOLU İSTİKAMETİNDEKİ TÜNELDE MEYDANA GELEN TRAFİK...

ZONGULDAK'IN ALAPLI İLÇESİ İLE AKÇAKOCA KARA YOLU İSTİKAMETİNDEKİ TÜNELDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA BİR MOTOSİKLETTE YOLCU OLARAK BULUNAN N.L., YARALANDI. KAZA SONRASI SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ VE YARALI HASTANEYE KALDIRILDI.

ZONGULDAK'IN ALAPLI İLÇESİ İLE AKÇAKOCA KARA YOLU İSTİKAMETİNDEKİ TÜNELDE MEYDANA GELEN TRAFİK...

İLGİLİ HABERLER

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
D-650’de Pamukova'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı
2
Konya Seydişehir'de Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Ölü, 2 Yaralı
3
HAK-İŞ 6. Uluslararası Emek Fotoğrafları Yarışması'nda ödüller verildi
4
Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker Antalya'da Anıldı
5
Çanakkale'de Kaçakçılık Operasyonu: 27 Elektronik Sigara Ele Geçirildi
6
Key Ma Çerçi Satış Noktası Açıldı — Diyarbakır'da Kadın Kooperatifi Atağı
7
Gaziantep’te 17 Yıl Hapisle Aranan C.K., Jandarma Tarafından Yakalandı

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi