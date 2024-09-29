Alaşehir'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Yangın Kontrol Altına Alınıyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Serinyayla Mahallesi yakınlarında gün içinde saat 14.30 sıralarında ormanlık alanda başlayan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Müdahale Ekipleri Görevlendirildi

Henüz belirlenemeyen bir sebepten meydana gelen yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 uçak, 3 helikopter, 30 arazöz, 9 su ikmal aracı, 5 dozer ve 8 yer ekibi derhal sevk edildi. Çalışmalar Devam Ediyor

Yangının söndürülmesi amacıyla havadan ve karadan yapılan müdahale çalışmaları sürdürüyor. Ekipler, yangının büyümesini önlemek ve kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.