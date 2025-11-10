Alaşehir Kongresi Müzesi Açıldı: Turhan Alakent Evi Restore Edildi

Alaşehir Kongresi Müzesi hizmete açıldı

Tarihi Turhan Alakent Evi, Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir Belediyesi tarafından restore edilerek Alaşehir Kongresi Müzesi olarak ziyaretçilere açıldı. Yapı, Cumhuriyet dönemi mimarisinin önemli örneklerinden biri olarak ön plana çıkıyor.

Açılış töreni

Açılış töreni, Soğuksu Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde gerçekleştirildi. Törene Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Tuncay, çevre ilçelerin belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk anısına lokma döktürüldü.

Restorasyon ve müze statüsü

Restorasyon çalışmaları 2024 yılında tamamlanan yapı, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı özel müze statüsünde ve Alaşehir Belediyesi bünyesinde hizmet verecek. Binaya, 1963-1973 yılları arasında Alaşehir Belediye Başkanlığı yapmış olan Turhan Alakent ait. Yapı, "Cumhuriyet Dönemi Mimari Eseri" olarak korunuyor ve 8 Nisan 2022 tarihinde Alaşehir Belediyesi’ne devredilmişti.

Konuşmalar

Arkeolog Yıldız Şahin, açılışta yaptığı konuşmada: "Burada bir hayalimizi daha gerçekleştirdik. Özel bir günde açılış yapmanın ilahi bir destek olduğuna inanıyorum. Müzelerin aynı zamanda eğitim kurumları olduğunu düşünüyorum. Burada, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde küllerinden yeniden doğan Alaşehir’in hikayesini işledik" dedi.

Turhan Alakent’in kızı Ayşe Alakent duygularını şu sözlerle paylaştı: "Ailemizin yaşadığı bu evin müzeye dönüştürülmesi nedeniyle çok gururlu ve heyecanlıyım. Rahmetli babam bu şehri çok severdi, üç dönem belediye başkanlığı yaptı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum".

Başkanın değerlendirmesi

Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, restorasyonun ilçenin tarihine önemli katkı sağlayacağını belirterek şunları söyledi: "Bu güzel müzeyi Alaşehir’imize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. 2019 yılında göreve geldiğimizde önce ilçemizin temel ihtiyaçlarını karşıladık. Ardından Alaşehir ekmeği, yaprağı, üzümü ve tahinli pidesini tescil ettirdik, anıt ağaçlarımızı koruma altına aldık. Türkiye’de ilk defa bir antik tiyatro restorasyonu izni aldık. Eksik olan müzemizi de bugün açarak ilçemizin kültürel mirasına önemli bir değer kazandırdık."

Müze ziyaretine açıldı

Alaşehir Kongresi Müzesi, kent tarihine ışık tutacak sergiler ve Cumhuriyet dönemi hatıralarıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Müze, ilçenin kültürel mirasını koruma ve tanıtma misyonunu güçlendirerek ziyaretçilere kapılarını açtı.

MANİSA’NIN ALAŞEHİR İLÇESİNDE CUMHURİYET DÖNEMİ MİMARİ ESERLERİNDEN BİRİ OLAN TARİHİ TURHAN ALAKENT EVİ, ALAŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN RESTORE EDİLEREK ALAŞEHİR KONGRESİ MÜZESİ OLARAK HİZMETE AÇILDI.