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Alaska'da 10 Kişinin Bulunduğu Uçak Kayıp

Alaska'da Bering Air'e ait 10 kişilik uçak kayboldu, arama çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 10:19
Alaska'da 10 Kişinin Bulunduğu Uçak Kayıp

ABD'nin Alaska eyaletinde, Bering Air şirketine ait bir uçak kayboldu. Uçakta toplam 10 kişi bulunuyor. NBC News'ün aktardığına göre, Unalakleet şehrinden havalanan ‘Cessna 208B Grand Caravan’ tipi uçak, planlanan varış noktası Nome'a zamanında inemedi.

Uçakta 9 yolcu ile biri pilot olmak üzere toplam 10 kişi bulunuyor. Uçak için hemen arama çalışmaları başlatıldı. Nome İtfaiye Departmanı, bölgedeki sahil güvenlik ekiplerine bilgi vererek arama faaliyetlerini karada yürütmeye başladıklarını duyurdu.

İtfaiye yetkilileri, ağır kış şartları nedeniyle düşük görüş mesafesine sahip bölgelerde, insan ve nesneleri tespit edebilen C-130 tipi sahil güvenlik uçağının bölge üzerinde uçacağını bildirdi. Ayrıca, Anchorage'daki Elmendorf Hava Kuvvetleri Üssü de arama ve kurtarma için uçuş desteği gönderdi.

Arama ekipleri, Nome'dan Topkok'a kadar tüm sahil şeridini taramakta. Yetkililer, uçağın bulunana kadar arama çalışmalarının genişletileceğini ifade etti. Bering Hava Operasyonları Direktörü David Olson, uçağın Unalakleet'ten yerel saatle 14.37'de havalandığını belirtti.

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