Alaska'da 10 Ölüme Yol Açan Uçak Kazasında Aşırı Yük Tespiti

Alaska'daki uçak kazasında 10 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan uçağın, maksimum kalkış ağırlığından 480 kilogram fazla yüklü olduğu belirlendi.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 21:58
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 21:58
Alaska'da 10 Ölüme Yol Açan Uçak Kazasında Aşırı Yük Tespiti

480 Kilogram Fazla Yükle Uçtu

ABD'nin Alaska eyaletinde 6 Şubat'ta gerçekleşen ve 10 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan kaza sonrası, ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB), olayla ilgili raporunu kamuoyuna açıkladı.

Cessna 208B Grand Caravan Uçağı Düştü

Unalakleet kentinden Nome'a gitmek üzere havalanan Cessna 208B Grand Caravan tipi uçağın, kalkış brüt ağırlığı olan maksimum limitin 480 kilogram üzerinde olduğu tespit edildi. Bu durum, bilinen veya tahmin edilen buzlanma koşullarında uçuş için büyük bir risk oluşturduğu belirtildi.

Uçak, kalkışın ardından radardan kaybolmuş ve günler sonra Nome'un yaklaşık 50 kilometre güneydoğusunda deniz buzuna çakılmış olarak bulunmuştu. Kazada, bir pilot ve dokuz yolcu yaşamını yitirmişti.

Delta Uçağında Hızlı İniş Kazası

Alaska'daki kazanın ardından, Kanada'da da dikkat çeken bir olay yaşandı. 17 Şubat'ta ontario eyaletinde bir havalimanına iniş sırasında Delta Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı ters dönerek karlı zemin üzerinde sürüklendi.

Kanada Ulaştırma Güvenliği Kurulu'nun ön inceleme raporuna göre, uçağın iniş sırasında saate 250 kilometre hızla geldiği ve bu nedenle sağ iniş takımlarının çöktüğü kaydedildi. Ayrıca, o günkü yüksek rüzgar ve buzlu hava şartlarının kazayı olumsuz etkilediği ifade edildi. Uçaktaki 80 yolcudan 21'i hafif yaralandı.

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