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Alaska'da 6,3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

ABD'nin Alaska eyaleti açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem oldu, can ve mal kaybı bildirilmedi.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 23:29
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 23:29
Alaska'da 6,3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Alaska Açıklarında Güçlü Deprem: 6,3 Büyüklüğünde

ABD'nin Alaska eyaleti açıklarında 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Adak kentinin 107 kilometre güneybatı açıkları olduğunu duyurdu.

Derinliği 48 Kilometre

Yerin yaklaşık 48 kilometre derinliğinde kaydedilen bu sarsıntı sonrasında tsunami uyarısı yapılmadığı bildirildi. Depremin ardından şu ana kadar herhangi bir can ya da mal kaybı bildirimi de olmadığı öğrenildi.

Alaska'nın sismik aktivitesi yüksek bir bölge olması nedeniyle, bu tarz depremler zaman zaman yaşanabilmektedir.

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