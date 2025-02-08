Alaska'da Kaybolan Uçak Enkazında 10 Cansız Bedene Ulaşıldı

Alaska'da 10 Kişinin Kaybolduğu Uçak Enkazı Bulundu

ABD'nin Alaska eyaletinde dün kaybolan Bering Air şirketine ait uçağın enkazına ulaşıldı. Ne yazık ki, enkazdan herhangi bir kurtulan olmadığı bildirildi. Uçakta bulunan 10 kişi, bir pilot ve 9 yolcudan oluşuyordu.

Kaza Anının Detayları

Bölge yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, Cessna 208B Grand Caravan tipi uçak, Unalakleet şehrinden Nome'a gitmek üzere dün havalandıktan kısa bir süre sonra kayboldu. Enkaz, denizin donmuş bölümünde bulundu.

Sahil Güvenlik Açıklama Yaptı

Sahil güvenlik yetkilisi Benjamin McIntyre-Coble, ABD Sivil Hava Devriyesi tarafından elde edilen radar verilerinin, uçağın yerel saatle 15.18'de büyük bir hız kaybı yaşadığını gösterdiğini aktardı. Bu olayın niteliği hakkında ise tahminde bulunamayacağını belirtti.

Olayın Genel Görünümü

McIntyre-Coble, uçakta su ile temas eden acil durum yer belirleme vericisinden herhangi bir tehlike sinyali almadıklarını ifade etti. Ayrıca, Alaska Eyalet Polisi yetkilisi Ben Endres, kazada hayatını kaybeden tüm bireylerin yetişkin olduğunu belirtti.

Bering Hava Operasyonları Direktörü David Olson, uçağın Unalakleet'ten yerel saatle 14.37'de havalandığını açıkladı.