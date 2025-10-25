Alata Ortaokulu Öğrencileri Mersinli Şehit Celil Mutlu'yu Andı

Okulun düzenlediği etkinlikle öğrenciler mezarı başında buluştu

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında, Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları sırasında şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu'nun eğitim gördüğü Alata Ortaokulu öğrencileri, şehidi unutmadı.

Erdemli ilçesindeki okul tarafından düzenlenen "Ailemle Eğitim Yolculuğu ve Kültürün İzinde Mersin" projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler okul bahçesinde bir araya geldi ve Türk bayraklarıyla Asri Mezarlık'a yürüdü.

Şehidin eşi Melike Mutlu'nun da katıldığı törende öğrenciler, şehidin kabrine çiçek bıraktı ve dua etti. Ardından sloganlar eşliğinde şehidin babaevine yürüyen öğrenciler, burada saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşını okudu.

Öğrenciler daha sonra şehidin ailesi Ali ve Emine Mutlu'yu ziyaret ederek, Celil Mutlu'nun anılarının yer aldığı odayı gezdi.

Şehidin babası Ali Mutlu, öğrencilerin Türk bayraklarıyla evlerine gelmesinden duyduğu gururu ifade ederek, "Marşımız söylendi, bayrağımız dalgalandı. Tam istediğim şekilde oldu." dedi.

Alata Ortaokulu Müdürü Durmuş Yılmaz ise etkinliğin sadece bir anma olmadığını, aynı zamanda bir hatırlama bilinci oluşturmak için düzenlendiğini belirterek, şehitlerin rahmet ve minnetle anıldığını söyledi.

