Albanese'den çağrı: Avustralya demir cevheri Çin'e engelsiz ihraç edilsin

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ülkesinin demir cevherinin Çin'e engeller olmadan ihraç edilmesi çağrısında bulundu. Açıklama, Çin'de devlet işlettiği bir demir cevheri alıcısının, çelik üreticilerine Avustralyalı BHP şirketinden sevkiyatları geçici olarak durdurmalarını istediğine dair haberlerin ardından yapıldı.

Albanese'nin değerlendirmesi

Haberlere ilişkin endişe duyduğunu belirten Albanese, "Avustralya demir cevherinin Çin'e herhangi bir engel olmadan ihraç edilebilmesini istiyorum." ifadesini kullandı.

Başbakan, demir cevheri ihracatının Çin'in ve Avustralya'nın ekonomisine büyük katkı sağladığını vurgulayarak, "Bu önlemler her zaman hayal kırıklığı yaratıyor. Ancak bunların kısa vadeli olmasını umalım. Bunun hızla çözülmesini istiyorum." diye konuştu.