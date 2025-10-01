Albanese'den çağrı: Avustralya demir cevheri Çin'e engelsiz ihraç edilsin

Başbakan Albanese, Çin'e demir cevheri ihracatında engel kaldırılması çağrısı yaptı; BHP sevkiyatlarının durdurulduğu haberleri sonrası endişe belirtti.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 09:49
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 09:49
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ülkesinin demir cevherinin Çin'e engeller olmadan ihraç edilmesi çağrısında bulundu. Açıklama, Çin'de devlet işlettiği bir demir cevheri alıcısının, çelik üreticilerine Avustralyalı BHP şirketinden sevkiyatları geçici olarak durdurmalarını istediğine dair haberlerin ardından yapıldı.

Albanese'nin değerlendirmesi

Haberlere ilişkin endişe duyduğunu belirten Albanese, "Avustralya demir cevherinin Çin'e herhangi bir engel olmadan ihraç edilebilmesini istiyorum." ifadesini kullandı.

Başbakan, demir cevheri ihracatının Çin'in ve Avustralya'nın ekonomisine büyük katkı sağladığını vurgulayarak, "Bu önlemler her zaman hayal kırıklığı yaratıyor. Ancak bunların kısa vadeli olmasını umalım. Bunun hızla çözülmesini istiyorum." diye konuştu.

