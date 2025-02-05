Albanese, Trump'ın Gazze Planlarına Yorum Yapmaktan Kaçındı

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ni devralmaya yönelik teşebbüsleri hakkında herhangi bir yorumda bulunmaktan kaçındı. Avustralya Yayın Kuruluşu'nun (ABC) haberine göre, Albanese, başkent Canberra'da düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trump'ın, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelere sürgün edilmesi yönündeki önerisine ilişkin sorulara cevapsız kalan Albanese, "Avustralya Başbakanı olarak ABD Başkanı'nın açıklamaları hakkında yorum yapmayacağım." dedi.

Albanese, "ABD'nin Gazze politikasındaki değişimi kınıyor musunuz?" şeklindeki sorulara da yanıtsız bıraktı. Avustralya'nın, İsrail devletinin kuruluşunda önemli bir rol oynadığını belirten Albanese, bu tutumun süreceğini ifade etti. İki devletli çözüme verdiği destek hakkında ise, "Ateşkese varılmasını, esirlerin serbest bırakılmasını ve yardımların Gazze'ye ulaştırılmasını savunduk. Avustralya, bu yardımların Gazze'ye ulaştırılmasına destek olmaya hazır." şeklinde konuştu.

- Avustralya Filistin Savunma Ağı'ndan Tepki

Avustralya Filistin Savunma Ağı (APAN) yetkilisi Nasser Mashni, Trump'ın Gazze planlarını koşulsuz reddettiklerini belirtti. Mashni, Avustralya hükümetine, "Savaş suçlarına yol açacak bu kışkırtmalara göz yummamak için acil ve kararlı adımlar atma" çağrısında bulundu.

- Trump'ın Gazze Planları

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki Filistinlilerin sürgün edilebileceği fikrini güçlü bir şekilde gündeme getirmişti. Trump, bu konuda Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştüğünü ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de bir görüşme yapmayı planladığını söyledi. Trump, Arap ülkeleriyle bir araya gelerek, Filistinlilerin barış içinde yaşayabilecekleri yeni konutlar inşa etmeyi istediğini ifade etti.

Trump, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı ortak basın toplantısında ise ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralma fikrini tekrar dile getirdi. Bu durumda, güvenlik gerekçesiyle bölgede Amerikan askerlerinin konuşlandırılabileceğini de vurguladı.