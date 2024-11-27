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Albayrak Grubu'nun Besmele-i Şerif Hat Sergisi Konya'da Açıldı

Albayrak Grubu'nun düzenlediği Besmele-i Şerif Hat Sergisi, Konya'da Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 17:24
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 17:24
Albayrak Grubu'nun Besmele-i Şerif Hat Sergisi Konya'da Açıldı

Albayrak Grubu'nun Besmele-i Şerif Hat Eserleri Sergisi Konya'da Başladı

Albayrak Grubu, Besmele-i Şerif Hat Eserleri Sergisini, Konya'daki Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde ziyarete açtı. Sergi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi, Meram Belediyesi ve Ziraat Katılım'ın destekleriyle düzenlendi.

Açılış Töreninde Anlamlı Konuşmalar

Serginin açılış töreninde konuşan Dünya Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, önemli eserlerin sergilendiği bu etkinliğin Albayrak Grubu’na teşekkür etmek için bir vesile olduğunu ifade etti. Altay, Konya'nın kültür ve sanat merkezi olduğunu vurgulayarak, "Hat sanatı, medeniyetimizin dünya ile bağlantısını yansıtan en güzel sanat dallarından biridir," dedi.

Albayrak Grubu'nun Vizyonu

Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, grup olarak kalıcı değerler üretme sorumluluğuyla hareket ettiklerini belirtti. Kültürel faaliyetlere verdikleri önemi vurgulayan Sivri, "6 yılda binden fazla kitabı okuyucuyla buluşturduk," dedi.

İslam Medeniyetinin Yazım Sanatı

Sivri, düzenledikleri serginin kalıcı değer üretme gayretlerinin bir tezahürü olduğunu ifade etti. Ayrıca, sergide Türkiye'nin tanınan hattatlarının önemli eserlerinin yer aldığını ve bu serginin 24 farklı şehre ulaştırıldığını söyledi.

Protokol Heyeti ve Ziyaretçiler

Açılış töreninde Meram Kaymakamı Bayram Yılmaz ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da birer konuşma yaparak desteklerini belirttiler. Tüm katılımcılar, sonrasında sergideki eserleri inceleyerek sanatsal bir yolculuğa çıktılar.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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