DOLAR
36,08 0%
EURO
37,84 0%
ALTIN
3.398 0,01%
BITCOIN
3.478.866,83 -0,32%

Albayrak Grup, Fas'ta Hat Sanatı Sergisi Açtı

Albayrak Grup, Fas'ın Kazablanka şehrinde hat sanatı sergisi açtı. Sergi, 'Selam' temasıyla sanatseverleri buluşturdu.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 23:26
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 23:26
Albayrak Grup, Fas'ta Hat Sanatı Sergisi Açtı

Albayrak Grup'un Kazablanka'daki Hat Sanatı Sergisi

Türkiye'nin Rabath Büyükelçisi M. İlker Kılıç, Albayrak Grup tarafından düzenlenen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli hat sanatı sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Kazablanka şehrinde yer alan II. Hasan Camii Galeri Salonu'nda düzenlenen sergi, "Selam" teması ile sanatseverler ile buluştu.

Sergi Açılışında Önemli İsimler Bir Araya Geldi

Serginin açılış törenine Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, II. Hasan Camii Kurumu Genel Başkanı Majid Kaissar el-Ghaib, Kazablanka Ticaret Müşaviri Burcu Özergül Çolak, Albayrak Grup yöneticileri, Faslı sanatseverler ve Fas'ta yaşayan Türk vatandaşları katıldı. Tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

'Hat Sanatı, Estetik ve Maneviyatın Buluşma Noktası'

Büyükelçi Kılıç, açılış konuşmasında hat sanatının yüzyıllardır estetik ve maneviyatı bir araya getiren sabır ve ustalık gerektiren bir sanat dalı olduğunu vurguladı. "Dünya çapında artan ihtiyacımız barışın, dostluğun ve saygının ifadesidir" diyerek serginin önemini dile getirdi.

Kültürel Bağların Güçlenmesine Katkı

Albayrak Grup, sergiyle Türkiye'nin kültürel mirasını Fas halkıyla paylaşarak, sanat aracılığıyla halklar arasında köprü oluşturmayı hedefliyor. Ghaib, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmekten duydukları memnuniyeti de ifade etti.

11. Yılda Yeni Bir Başlangıç

Serginin açılışında hediye takdimleri yapıldı ve protokol temsili açılış kurdelesi kesildi. Sergi, vasıtası ile Albayrak Grubun 11. hat sanatı sergisi olma özelliğini taşıyor.

Sergi ile İlişkiler Güçleniyor

Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, iki ülke arasında kültürel bağların güçleneceğine inandıklarını belirtti. "Dünyanın birçok ülkesinde 3 milyonu geçen ziyaretçi sayımız ile hat sanatına katkı vermeye devam edeceğiz" dedi.

Ziyaret Süresi

Selam temalı hat sanatı sergisi, 21 Şubat'a kadar Kazablanka'daki II. Hasan Camii Galeri Salonunda sanatseverleri bekliyor.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
14 Şubat 2025 Gündemi: Siyasi Görüşmelerden Ekonomik Açıklamalar ve Spor Müsabakaları
2
Kocaeli'de Drift Atan Sürücüye 48 Bin 559 Lira Ceza Uygulandı
3
Beytüşşebap'ta Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi
4
Burdur'da Ağabey Kardeşleri Tarafından Öldürüldü İddiasıyla Yargı Başladı
5
Bursa İnegöl'deki Trafik Kazasında 2 Yaralı
6
Prof. Dr. Gürsu: Ege Denizi'ndeki Sismik Aktivite Marmaris'te Tsunami Riskini Azaltıyor
7
Düzce'de Sokak Satıcılarına Operasyon: Bir Zanlı Tutuklandı

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi