Albayrak Grup, Fas'ta Hat Sanatı Sergisi Açtı

Albayrak Grup'un Kazablanka'daki Hat Sanatı Sergisi

Türkiye'nin Rabath Büyükelçisi M. İlker Kılıç, Albayrak Grup tarafından düzenlenen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli hat sanatı sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Kazablanka şehrinde yer alan II. Hasan Camii Galeri Salonu'nda düzenlenen sergi, "Selam" teması ile sanatseverler ile buluştu.

Sergi Açılışında Önemli İsimler Bir Araya Geldi

Serginin açılış törenine Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, II. Hasan Camii Kurumu Genel Başkanı Majid Kaissar el-Ghaib, Kazablanka Ticaret Müşaviri Burcu Özergül Çolak, Albayrak Grup yöneticileri, Faslı sanatseverler ve Fas'ta yaşayan Türk vatandaşları katıldı. Tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

'Hat Sanatı, Estetik ve Maneviyatın Buluşma Noktası'

Büyükelçi Kılıç, açılış konuşmasında hat sanatının yüzyıllardır estetik ve maneviyatı bir araya getiren sabır ve ustalık gerektiren bir sanat dalı olduğunu vurguladı. "Dünya çapında artan ihtiyacımız barışın, dostluğun ve saygının ifadesidir" diyerek serginin önemini dile getirdi.

Kültürel Bağların Güçlenmesine Katkı

Albayrak Grup, sergiyle Türkiye'nin kültürel mirasını Fas halkıyla paylaşarak, sanat aracılığıyla halklar arasında köprü oluşturmayı hedefliyor. Ghaib, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmekten duydukları memnuniyeti de ifade etti.

11. Yılda Yeni Bir Başlangıç

Serginin açılışında hediye takdimleri yapıldı ve protokol temsili açılış kurdelesi kesildi. Sergi, vasıtası ile Albayrak Grubun 11. hat sanatı sergisi olma özelliğini taşıyor.

Sergi ile İlişkiler Güçleniyor

Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, iki ülke arasında kültürel bağların güçleneceğine inandıklarını belirtti. "Dünyanın birçok ülkesinde 3 milyonu geçen ziyaretçi sayımız ile hat sanatına katkı vermeye devam edeceğiz" dedi.

Ziyaret Süresi

Selam temalı hat sanatı sergisi, 21 Şubat'a kadar Kazablanka'daki II. Hasan Camii Galeri Salonunda sanatseverleri bekliyor.