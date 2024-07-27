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Alberta'daki Orman Yangınları Araçları ve Evleri Küle Çeviriyor

Kanada'nın Alberta eyaletindeki orman yangınları Jasper bölgesinde büyük tahribat yarattı. Tahliyeler ve uluslararası destek söz konusu.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 20:02
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 20:02
Alberta'daki Orman Yangınları Araçları ve Evleri Küle Çeviriyor

Jasper'deki Orman Yangınlarının Etkileri

Kanada'nın batısında yer alan Alberta eyaletinin Jasper bölgesinde meydana gelen orman yangınları, hem otomobillerin hem de konutların önemli hasar görmesine yol açtı. 19 Temmuz'dan bu yana süregelen yangınlar, bölgede büyük bir yıkım yaratmış durumda.

Yangınların Tahribatı

Yangınlar, Jasper Ulusal Parkı ve çevresindeki alanları etkileyerek 1113 yapıdan 358yaklaşık 25,000 kişi tahliye edilmek zorunda kaldı. Fotoğraflar, alevlerin yoğunluğunu ve araçların eridiğini gözler önüne seriyor.

Yerel Yetkililerin Açıklamaları

Jasper Belediye Başkanı Richard Ireland, yangınlardan etkilenen evinin geride sadece anıların kaldığını ve birçok kişinin aynı durumda olduğunu ifade etti. Yangınların çıkış nedenleri ise henüz netlik kazanmadı; ancak yerel yetkililer, yangın söndürme ekiplerinin şu anda serinleyen hava koşullarını ve sağlanan yağışları kullanarak sıcak noktaları kontrol altına almaya çalıştığını aktardı.

Uluslararası Destek ve Gelecek Beklentiler

Pazartesi günü hava sıcaklıklarının yeniden yükseleceği öngörülüyor. Aynı zamanda, Alberta eyaletinde kontrol altına alınamayan 48 orman yangını halen devam ediyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yaptığı açıklamada Güney Afrika, Avustralya, Meksika ve Yeni Zelanda'dan gelen itfaiye ekiplerinin Alberta ve Britanya Kolumbiyası bölgelerindeki yangınlarla mücadele için destek sağlayacağını duyurdu.

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