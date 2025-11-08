ALBEST Meydan Kafe İlk Ayında 37 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Aliağa Belediyesi’nin vatandaşlara kaliteli, hijyenik ve uygun fiyatlı hizmet sunma anlayışıyla hayata geçirilen ALBEST Meydan Kafe, açılışının ardından kısa sürede yoğun ilgi gördü. Ekim ayında hizmete giren tesis, ilk bir ayında 37 bin kişiyi ağırlayarak Aliağalıların yeni buluşma noktalarından biri haline geldi.

Şehit Fırat Çakıroğlu Parkı içerisinde yer alan ALBEST Meydan Kafe, modern tasarımı, ferah atmosferi ve güler yüzlü personeliyle öne çıkıyor. Vatandaşlara konforlu ve güvenli bir ortam sunan tesis, kısa sürede Aliağa’nın sosyal yaşamına canlılık kattı.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın "sosyal yaşamı güçlendiren şehircilik" anlayışıyla hizmete açılan ALBEST Meydan Kafe, kentin sosyal yaşam kalitesini artıran projeler arasında yer alıyor. Başkan Serkan Acar’ın öncülüğünde hayata geçirilen yeni tesis, hem ekonomik fiyat politikası hem de yüksek hizmet kalitesiyle Aliağa halkının beğenisini kazandı.

Lezzetli ve Uygun Fiyatlı Menü

Geniş ürün yelpazesiyle hizmet veren kafede; hamburger, pizza, makarna, tost, salata ve ızgara köfte gibi özenle hazırlanmış lezzetler ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Klasik kahvelerden soğuk içeceklere uzanan zengin içecek menüsünün yanı sıra, sabah saatlerinde sunulan poğaça ve çay servisi de ekonomik ve keyifli bir başlangıç fırsatı sağlıyor.

Aile Dostu Ortam ve Kitaplık Köşesi

Tesisin çevresindeki yeşil peyzaj alanları, aileler ve arkadaş grupları için huzurlu bir dinlenme alanı oluşturuyor. Çocuklar için düzenlenen oyun alanı, miniklerin güvenle vakit geçirmesine imkan tanıyor. Kafede yer alan kitaplık köşesi ise Aliağa Kent Kitaplığı’na ait eserlerle okuma tutkunlarını bir araya getiriyor.

Şehre Estetik ve Kültürel Katkı

Vatandaşlardan yoğun ilgi gören ALBEST Meydan Kafe, sadece lezzetli menüsüyle değil, şehir yaşamına kattığı estetik ve kültürel değerlerle de dikkat çekiyor. Aliağa Belediyesi’nin sosyal tesis markası ALBEST, Başkan Serkan Acar’ın vizyoner belediyecilik anlayışıyla Aliağa halkına yeni sosyal buluşma alanları kazandırmaya devam ediyor.

