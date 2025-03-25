Aleksandr Lukaşenko, Belarus Cumhurbaşkanlığı İçin Yemin Etti

Aleksandr Lukaşenko, Belarus'ta ocak ayında gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra yeni dönemi için yemin etti. Yemin töreni, başkent Minsk’teki Bağımsızlık Sarayı'nda yapıldı ve açılışı Belarus Merkez Seçim Komisyonu Başkanı İgor Karpenko gerçekleştirdi.

Yemin ederek göreve başlayan Lukaşenko, konuşmasında önceliklerinin değişmediğini belirterek, “Önceliklerimiz; Belarus'un barışı, güvenliği, refahı, milletin onuru ve herkesin refahıdır.” dedi.

Lukaşenko, Belarus’un karşı karşıya olduğu zorluklara dair dikkat çekerken, “Dünya sarsılıyor. Bir zorluk hızla diğerinin yerini alıyor. Etrafımızdaki tırmanış giderek kötüleşiyor. NATO birlikleri evimizin eşiğinde duruyor ve Belarus'u çatışmanın içine çekmek için ellerinden geleni yapıyorlar.” ifadelerini kullandı.

Son beş yıl içerisinde salgın, 'renkli devrim' denemeleri, isyanlar, yaptırımlar ve provokasyonlar gibi sorunlarla mücadele ettiklerini dile getiren Lukaşenko, “Biz provokasyonlara boyun eğmeden ayağa kalktık, dik durduk.” şeklinde konuştu.

Lukaşenko, Belarus halkının çalışkan ve güvenilir olduğunu vurgulayarak, “Bu yüzden mutlu bir cumhurbaşkanıyım ve Belarus insanın yaşamak isteyeceği bir ülke.” ifadesini kullandı.

Belarus’un ilk cumhurbaşkanı olan Lukaşenko, 26 Ocak’ta gerçekleştirilen seçimde %85,69 katılım oranıyla %86,82 oy alarak 7. kez ülkeyi yönetme hakkını elde etti.