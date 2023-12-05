ALES/3 Sonuçları Açıklandı: ALES Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

ALES sınav sonuçları açıklandı. Sınava giren adaylar için uzun bekleyiş nihayet son buldu. Sonuçların açıklandığı bildirisinin yayımlanmasının ardından sınava giren adaylar için 'ALES sonuç sorgulama nasıl yapılır?' sorusu merak ediliyor. 19 Kasım'da gerçekleşen sınav sonuçları an itibari ile açıklandı. Sınav sonuçları ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın ardından adayların erişimine açıldı. Adaylar https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sınav sonuçlarına erişebilecek. T. C. kimlik numarası ile sisteme giriş yapan adaylar ALES sınav sonuçları için sorgulama yapabilecek.





ALES/3 Sınav Sorgusu Nasıl Yapılır?

ALES sınavına giren adaylar sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYM AİS sistemi üzerinden sonuç görüntüleme adımını gerçekleştirebiliyor. Sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar aşağıdaki linkten ilgili ekrana ulaşabilirler.

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