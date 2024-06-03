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ALES için başvurular başladı: Sınav 28 Temmuz’da yapılacak

2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için başvuru işlemleri, bugün (3 Haziran) itibari ile başladı.

Yayın Tarihi: 03.06.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 11:34
ALES için başvurular başladı: Sınav 28 Temmuz’da yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için başvuru işlemlerinin başlamış olduğunu duyurdu. Sınav, 28 Temmuz’da yapılacak.

Adaylar, başvuru işlemlerini ÖSYM Başvuru Merkezleri’ne giderek ya da ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden, https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecekler. Ayrıca başvurular, ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de gerçekleştirilebilecek.

ÖSYM, 2024-ALES/2 için başvuruların 12 Haziran’a kadar devam edeceğini belirtti.

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