ALES Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayınlandı

2024-ALES/3 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayınlandı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-ALES/3) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlandı.

ÖSYM’den Resmi Duyuru

ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün gerçekleştirilen 2024-ALES/3 sınavına ait temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı. Bu durum, sınava başvuranlar için önemli bir gelişme.

Nasıl Erişilir?

Sınav katılımcıları, temel soru kitapçığı dizilimindeki tüm sorulara 10 gün süreyle erişim sağlayabilecekler. Erişim için ÖSYM'nin resmi sitesi'nden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanarak giriş yapmaları yeterlidir.

Erişim Süresi

Temel soru kitapçığının görüntülenme süreci 27 Kasım 2024 tarihinde sona erecek. Bu süre zarfında adaylar, sınav ile ilgili detaylara ulaşabilme fırsatını elde edecekler.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.