Alev Alan Çamaşır Kurutma Makinesi Yangın Tehlikesini Büyümeden Önledi

Zonguldak'ta Yangın Tehlikesi Ortaya Çıktı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir vatandaş, evinde çıkan yangını hızlı müdahale ile kontrol altına aldı.

Çamaşır Kurutma Makinesi Alev Aldı

Alaplı'nın Merkez Mahallesi'nde yaşayan S.A, henüz sebebi bilinmeyen bir durum sonucunda çamaşır kurutma makinesinin alev aldığını fark etti.

Acil Müdahale ile Yangın Kontrol Altına Alındı

S.A, yangının büyümesini engellemek için çamaşır kurutma makinesini acilen merdiven boşluğuna attı. Bu cesur müdahale sayesinde yangın kontrol altına alındı.

İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde

Yangın ihbarının ardından, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürerek binadaki dumanı tahliye etti. Bu cesur davranış, yangının daha fazla yayılmasını engelleyerek büyük bir tehlikenin önüne geçti.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir kişi, alev alan çamaşır kurutma makinesini merdiven boşluğuna atarak yangının büyümesini engelledi.