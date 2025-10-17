Alevi-Bektaşi Dedeler ve STK Temsilcilerinden BBP'ye Ziyaret

Alevi-Bektaşi dedeleri, STK ve dernek temsilcilerinden oluşan heyet BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti; birlik ve sorunların çözümü ele alındı.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 15:34
Bir grup Alevi-Bektaşi dedesi ile sivil toplum kuruluşu, vakıf, dernek ve spor kulübü temsilcilerinden oluşan heyet, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre görüşme, BBP Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Destici görüşmede ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Destici'nin mesajı

Mustafa Destici, farklı köken ve mezhep anlayışına sahip yurttaşların Türk milleti olarak birlik içinde yaşamasını istediklerini vurguladı. Destici, "Alevi-Bektaşi kardeşlerimizin inanç ve kültür gelenekleriyle ilgili sorunlarıyla ilgileniyor, çözüm üretmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Destici ayrıca, Türk milletini etnik veya mezhebi alanda ayrıştırmaya yönelik düşüncelerin karşısında olduklarını belirterek "Her bir vatandaşımız bizim için değerlidir. Bu tür ziyaretler, ortak yaşam kültürümüzün en güzel örneklerindendir." dedi.

Heyetin değerlendirmesi

Ziyarette söz alan Alevi-Bektaşi dedeleri, partinin yaşadıkları sorunlara çözüm üretmeye çalışan bir yaklaşım sergilediğini ve tabandaki güveninin arttığını kaydetti.

Görüşmede ayrıca BBP Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Boztuğ da yer aldı.

