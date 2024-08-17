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Alevlerden Kurtulan Aydınlı Ailenin Eziyetleri

Aydın'da çıkan orman yangınında evlerini kaybeden Arslan ailesi, yaşadıkları korku dolu anları paylaştı.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 17:01
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 17:01
Alevlerden Kurtulan Aydınlı Ailenin Eziyetleri

Alevlerin Arasından Çıkmayı Başaran Aydınlı Çiftin Hikayesi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen orman yangınında, alevlerin sıçraması sonucu evlerini ve hayvanlarını kaybeden Turgay Arslan, yaşadıklarını anlattı.

Yangın Anının Korkunç Anları

Alhisar Mahallesi'nde dünden bu yana devam eden orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak Hışımlar Mahallesi'ne ulaştı. Turgay Arslan, yangın anında çocuklarını güvenli bir yere çıkararak, kendisi de risk alarak kepçe ile alevlerin arasına girdi ve annesi ile eşini kurtardı.

Ailelerin Kaybı

Yangında 2 evi ve ahırları yanan Arslan ailesinin bazı hayvanları da telef oldu. Turgay Arslan, yangında neredeyse her şeylerini kaybettiklerini belirterek, "Dört veya beş hayvanı kurtarabildik. Canımızı zor kurtardık. Çocuklarımı kurtardım ancak geri döndüğüme pişman oldum. Ama kepçeyle yangına girip annemi ve eşimi kurtardım," dedi.

Hayatlarının Alt Üst Olması

Eşi Ebru Arslan ise, "Evimizin eşyaları yeniydi. Böyle bir durumla karşılaşmanın çaresizliğini yaşıyorum. Her şeyim, hayvanlarım yandı, evim kül oldu," dedi. Yangının aile üzerindeki olumsuz etkileri ve kayıpları, bu zor dönemde nasıl başa çıkacaklarını düşünmelerine neden oldu.

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