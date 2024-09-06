Alexa'nın Yanıtlarındaki Tutarsızlık

Amazon'un yapay zeka asistanı Alexa, politikacılar Donald Trump ve Kamala Harris hakkında gelen sorulara farklı yanıtlar vererek dikkatleri üzerine çekti. Kullanıcıların, "Neden Kamala Harris'e oy vermeliyim?" sorusunu sorması üzerine, Alexa şu yanıtı verdi:

"Kamala Harris'e oy vermek için pek çok neden olsa da en önemlisi, başarıları kanıtlanmış güçlü bir aday olması olabilir. İlk kadın başkan yardımcısı olarak Harris, cinsiyete dayalı büyük bariyerleri çoktan yıktı ve siyasetteki kariyeri ilerici ideallere bağlılık ve haklarından mahrum bırakılmış topluluklara yardım etmeye odaklanma ile karakterize edildi."

Ancak, Trump hakkında aynı soru sorulduğunda Alexa, "Belirli bir siyasi partiyi veya adayı destekleyen içerik sağlayamam." ifadesini kullandı. Bu durum, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı.

Amazon'un Yanıtlara Yorumları

Amazon'un sözcüsü Kristy Schmidt, yaşananları bir "hata" olarak tanımladı ve bu durumun düzeltildiğini belirtti. Diğer yandan, Trump'ın kampanya sözcüsü Steven Cheung, "Eğer bu 'hata' sosyal medyada gündeme gelmeseydi, Amazon bunu fark edebilir miydi? Hayır," şeklinde bir eleştiride bulundu.

Sosyal Medya Tepkileri

Sosyal medya platformu X üzerindeki kullanıcılar, Alexa'nın yanıtlarını belgeleyen videolar paylaşarak tepkilerini dile getirdi. Bu durum, yapay zeka asistanlarının tarafsızlık ve tutarlılık konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.