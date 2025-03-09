Alfred Tropikal Siklonu Queensland'de 240 Bin Evi Elektriksiz Bıraktı

Alfred Tropikal Siklonu Queensland'ı Vurdu

Avustralya, Queensland eyaletinde meydana gelen Alfred Tropikal Siklonu, yaklaşık 240 bin ev ve iş yerini elektriksiz bıraktı. ABC News'ün bildirdiğine göre, "Kategori 1" seviyesine düşen siklon, eyalet genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor.

İlk Büyük Hasar 2013'ten Beri

Queensland Eyalet Başbakanı David Crisafulli, elektrik kesintisinden etkilenen ev ve iş yerlerinin sayısının 240 bine yaklaştığını belirtti. Crisafulli, 2013'te eyaleti vuran Oswald Siklonu'ndan bu yana böyle büyük bir hasarla karşılaşmadıklarını ifade etti.

Hava Koşullarının Etkisi Sürüyor

Bölgedeki olumsuz hava koşullarının etkisini devam ettirmesi bekleniyor. 6 Mart'ta, Alfred Tropikal Siklonu'nun Queensland ve New South Wales (NSW) eyaletlerine yaklaşması üzerine, bölgedeki okullar tatil edildi ve toplu taşıma hizmetleri askıya alındı.

Alfred'in Tarihsel Önemi

Alfred, 1974'te Gold Coast bölgesini etkileyen ve büyük sel olaylarına neden olan Zoe siklonundan bu yana Brisbane'in yakınlarından geçen ilk siklon olması bekleniyor. Hızı azalan Alfred, Brisbane'in doğusundaki Moreton Adası'nda "kategori 1" şiddetinde karaya vurdu.

Can Kaybı ve Yaralanmalar

Siklonun neden olduğu şiddetli yağışlar sonucunda bir kişinin hayatını kaybettiği ve acil duruma müdahale eden iki askeri aracın çarpışması sonucu 13 kişinin yaralandığı bildirildi.