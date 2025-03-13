Ali Babacan Adana'da İftar Programında Çiftçilerin Sorunlarına Dikkat Çekti

Ali Babacan Adana'da İftar Programına Katıldı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Adana'nın Yüreğir ilçesinde düzenlenen iftar programına katılmak üzere ziyarette bulundu.

Üreticilerin Sorunları Dinlendi

Programın başlangıcında Yüreğir Ziraat Odası'nı ziyaret eden Babacan, Oda Başkanı Mehmet Akın Doğan ve çiftçilerle bir araya geldi. Babacan, şubat ayında meydana gelen zirai don felaketinden etkilenen üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Zirai Don ve Gıda Enflasyonu Üzerine Değerlendirmeler

Yüreğir Kültür Merkezi'nde gerçekleşen iftar programında konuşan Babacan, bölgedeki çiftçilerin yaşadığı kayıplara dikkat çekti. "Hasar tespit çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması, zarara uğrayan üreticilerin belirlenmesi, bu zararların da hızlı bir şekilde tazmin edilmesi gerekir." diyerek sorunların çözümü için acil adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Çiftçilere Destek ve Gelecek Umudu

Babacan, gıda enflasyonunun önlenmesi için çiftçilere doğrudan destek verilmesi ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğine savundu. Vatandaşların sorunlarını çözmek amacıyla bir arada olduklarını belirten Babacan, "Birlikte hareket ettiğimizde ve dayanışma içinde olduğumuzda her türlü zorluğu aşarız. Göreceksiniz, birlikte, hep beraber başaracağız. Her karanlığın sonunda aydınlık vardır." ifadelerini kullandı.

Programda Kimler Vardı?

İftar programına Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı da katılarak destek verdiler.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Adana'daki programları kapsamında Yüreğir Ziraat Odasına ziyarette bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Adana'daki programları kapsamında Yüreğir Ziraat Odasına ziyarette bulundu.