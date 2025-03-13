Ali Babacan Adana'da İftar Programında Çiftçilerin Sorunlarına Dikkat Çekti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Adana'da iftar programına katılarak çiftçilerin sorunlarını ele aldı.

Yayın Tarihi: 13.03.2025 21:07
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 21:23
Ali Babacan Adana'da İftar Programında Çiftçilerin Sorunlarına Dikkat Çekti

Ali Babacan Adana'da İftar Programına Katıldı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Adana'nın Yüreğir ilçesinde düzenlenen iftar programına katılmak üzere ziyarette bulundu.

Üreticilerin Sorunları Dinlendi

Programın başlangıcında Yüreğir Ziraat Odası'nı ziyaret eden Babacan, Oda Başkanı Mehmet Akın Doğan ve çiftçilerle bir araya geldi. Babacan, şubat ayında meydana gelen zirai don felaketinden etkilenen üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Zirai Don ve Gıda Enflasyonu Üzerine Değerlendirmeler

Yüreğir Kültür Merkezi'nde gerçekleşen iftar programında konuşan Babacan, bölgedeki çiftçilerin yaşadığı kayıplara dikkat çekti. "Hasar tespit çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması, zarara uğrayan üreticilerin belirlenmesi, bu zararların da hızlı bir şekilde tazmin edilmesi gerekir." diyerek sorunların çözümü için acil adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Çiftçilere Destek ve Gelecek Umudu

Babacan, gıda enflasyonunun önlenmesi için çiftçilere doğrudan destek verilmesi ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğine savundu. Vatandaşların sorunlarını çözmek amacıyla bir arada olduklarını belirten Babacan, "Birlikte hareket ettiğimizde ve dayanışma içinde olduğumuzda her türlü zorluğu aşarız. Göreceksiniz, birlikte, hep beraber başaracağız. Her karanlığın sonunda aydınlık vardır." ifadelerini kullandı.

Programda Kimler Vardı?

İftar programına Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı da katılarak destek verdiler.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Adana'daki programları kapsamında Yüreğir Ziraat Odasına...

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Adana'daki programları kapsamında Yüreğir Ziraat Odasına ziyarette bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Adana'daki programları kapsamında Yüreğir Ziraat Odasına...

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Adana'daki programları kapsamında Yüreğir Ziraat Odasına ziyarette bulundu.

İLGİLİ HABERLER

İnternetten Para Gönderenler Dikkat! GİB'in Gözünden Kaçmayacak

Temmuz'da Emekli Maaşlarında Refah Payı Zammı Bekleniyor

Antalya'da Vatandaşlara Su Faturasında %40 İndirim Müjdesi

Bayram Öncesi Akaryakıta Yeni İndirim Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da 'Bir Yaşdönümü Rüyası' Sahnelendi
2
Portekiz Cumhurbaşkanı De Sousa, 18 Mayıs’ta Erken Seçim İlan Etti
3
Tokat'ta Hayvana Eziyet Eden Kişiye Soruşturma Başlatıldı
4
Gaziantep'te 20 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari Hükümlü Yakalandı
5
Emekli Bayram İkramiyesinde Yeni Düzenleme: 4 Bin Lira Olacak
6
Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye Yönetimi Federasyon veya Özerklik Gündeminde Yok
7
Trump Yönetimi, Doğumla Vatandaşlık Hakkını Kaldıran Kararın Uygulanmasını Talep Etti

Devletten Annelere Erken Emeklilik Müjdesi! Engelli Çocuğu Olanlar Yararlanacak

İnternetten Para Gönderenler Dikkat! GİB'in Gözünden Kaçmayacak

Temmuz'da Emekli Maaşlarında Refah Payı Zammı Bekleniyor

Kış Geri Dönüyor: Kazma Küreği Hazırlayın

Adıyaman Kızılay'dan Ramazan Desteği: Evinize Sıcak Yemek Ulaşacak

Hakkari'de Deprem Uyarısı: 4.8'lik Sarsıntı Olası Büyük Depremin Öncesi Olabilir

Antalya'da Vatandaşlara Su Faturasında %40 İndirim Müjdesi

Ailelere Müjde! Şehirlerarası Seyahatlerde Yüzde 40 İndirim Başlıyor

Bayram Öncesi Akaryakıta Yeni İndirim Müjdesi!

BDDK'dan Taşıt Kredilerine Yeni Düzenleme! Vade ve Faiz Oranlarında Şok Değişiklikler

Adıyaman'da Kuduz Vakası: Köseceli 6 Ay Karantinada

İstanbul'da Toz Duman İhtarı: Uzmanlardan Acil Uyarı!