Ali Babacan, Diyarbakır'da İftar Programına Katıldı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Diyarbakır’da partisince düzenlenen iftar programına katıldı. Babacan, Sur ilçesinde bulunan bir otelde gerçekleştirilen programda, Ramazan ayının berekete vesile olmasını diledi.

Babacan, konuşmasında, "Türkiye çatışmalardan ve saldırılardan çok çekti." diyerek, ülkenin yıllardır süregelen sorunlardan kurtulması gerektiğinin altını çizdi. Barış çağrılarıyla başlayan süreç hakkında ihtiyatlı bir iyimserlikle ilerlediklerini belirten Babacan, "Bu süreci baltalamak isteyenlere geçit vermeyeceğiz." dedi.

Suriye'deki gelişmelere değinen Babacan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Ferhad Abdi Şahin arasında imzalanan anlaşmanın önemine dikkat çekti. Babacan, "Bu anlaşmayla önemli bir aşama kaydedildi, belirsizlikler azaldı ve siyasi diyalog yoluyla çözüm için yeni bir fırsat doğdu." şeklinde konuştu.

Ancak Suriye’deki barışın engellenmek istendiğini de belirten Babacan, "Bin yıllardır huzur içerisinde yaşayan halklar olarak, sorunlarımızı kendi aramızda çözmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından, Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolan ve 15 Ekim 2024'te cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş ile bir süre görüştü. Babacan, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İftar programına, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, DEVA Partisi Genel Başkan yardımcıları ve çok sayıda partili katılım gösterdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Diyarbakır'da partisince düzenlenen iftar programına iştirak etti. Babacan, programda bir konuşma yaptı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Diyarbakır'da partisince düzenlenen iftar programına iştirak etti. Babacan, programda bir konuşma yaptı.