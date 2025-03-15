Ali Babacan, Diyarbakır'da İftar Programına Katıldı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Diyarbakır'da iftar programında barış ve diyalog vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 15.03.2025 21:37
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 21:45
Ali Babacan, Diyarbakır'da İftar Programına Katıldı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Diyarbakır’da partisince düzenlenen iftar programına katıldı. Babacan, Sur ilçesinde bulunan bir otelde gerçekleştirilen programda, Ramazan ayının berekete vesile olmasını diledi.

Babacan, konuşmasında, "Türkiye çatışmalardan ve saldırılardan çok çekti." diyerek, ülkenin yıllardır süregelen sorunlardan kurtulması gerektiğinin altını çizdi. Barış çağrılarıyla başlayan süreç hakkında ihtiyatlı bir iyimserlikle ilerlediklerini belirten Babacan, "Bu süreci baltalamak isteyenlere geçit vermeyeceğiz." dedi.

Suriye'deki gelişmelere değinen Babacan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Ferhad Abdi Şahin arasında imzalanan anlaşmanın önemine dikkat çekti. Babacan, "Bu anlaşmayla önemli bir aşama kaydedildi, belirsizlikler azaldı ve siyasi diyalog yoluyla çözüm için yeni bir fırsat doğdu." şeklinde konuştu.

Ancak Suriye’deki barışın engellenmek istendiğini de belirten Babacan, "Bin yıllardır huzur içerisinde yaşayan halklar olarak, sorunlarımızı kendi aramızda çözmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından, Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolan ve 15 Ekim 2024'te cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş ile bir süre görüştü. Babacan, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İftar programına, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, DEVA Partisi Genel Başkan yardımcıları ve çok sayıda partili katılım gösterdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Diyarbakır'da partisince düzenlenen iftar programına...

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Diyarbakır'da partisince düzenlenen iftar programına iştirak etti. Babacan, programda bir konuşma yaptı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Diyarbakır'da partisince düzenlenen iftar programına...

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Diyarbakır'da partisince düzenlenen iftar programına iştirak etti. Babacan, programda bir konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Marmaris Belediyesi'nde Eyvah! Maaşlara Dudak Uçuklatan Zam

TOKİ'den 33 İldeki İşyeri Müzayedesi: Yatırım Fırsatları Kapıda!

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

Yapı Kredi Bankası'ndan Çalışanlara Yüzde 19 Zam ve 5.000 TL Ek Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da Sudanlılar İftar Sofrasında Buluştu
2
Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Koruyucu Ailelerle İftarda Buluştu
3
İzmir'de Kira Öder Gibi Ev Sahibi Olma İmkanı! Başvurular Başladı
4
Ankara'da Macaristan'ın 1848-49 Devrimi Anısına Konser Düzenlendi
5
Adalet Bakanı Tunç, Ceza ve Tevkifevleri Personeliyle İftarda Buluştu
6
Trump'tan Ordusuna Yemen'de Husilere Saldırı Talimatı
7
Deniz Feneri Derneği'nden Antalya'da Anlamlı İftar Programı

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

Kocaeli'de 'Hacı Baba' Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL Topladılar

Eskişehir'den Çiftçilere Ücretsiz Toprak Analizi Desteği

Marmaris Belediyesi'nde Eyvah! Maaşlara Dudak Uçuklatan Zam

Resmi Gazete'de Askeri Öğrenciler için Karar: Bölüm ve Üniversite Değişikliği Yasaklandı

Yapı Kredi Bankası'ndan Çalışanlara Yüzde 19 Zam ve 5.000 TL Ek Ödeme

TOKİ'den 33 İldeki İşyeri Müzayedesi: Yatırım Fırsatları Kapıda!

Türkiye'de Memurlara Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Müjdesi

Faizsiz ve Peşinatsız Araç Finansmanı: 3.333 TL Taksitle Aracınızı Alın!

Mersin'de Öğrencilere ve Yaşlılara Ücretsiz Toplu Taşıma Desteği

2025'te Aile Yılı: Doğum Parası 16 Kat Artacak!

Yapı Kredi'den Mart Ayına Özel 20.000 TL Bedava Para Fırsatı