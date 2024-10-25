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Ali Babacan, TUSAŞ'taki Terör Saldırısında Şehit Olan Güvenlik Görevlisi Ailesini Ziyaret Etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TUSAŞ'taki saldırıda şehit olan Erdoğan'ın ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 23:05
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 23:05
Ali Babacan, TUSAŞ'taki Terör Saldırısında Şehit Olan Güvenlik Görevlisi Ailesini Ziyaret Etti

Ali Babacan'dan TUSAŞ'taki Terör Saldırısında Şehit Olan Aileye Taziye

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında şehit düşen güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan'ın ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Taziye Ziyareti Detayları

Partiden yapılan açıklamaya göre, Babacan, Erdoğan'ın Sincan‘daki ikametgahını ziyaret ederek, kurulan taziye çadırında da ailesine başsağlığı diledi. Ziyareti sırasında Erdoğan'ın eşi ve çocuklarına destek olan Babacan, acılı aileye moral verdi.

Babacan'a Eşlik Eden İsimler

Babacan'a ziyareti esnasında Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Ankara İl Başkanı Elçin Gülören ve Sincan ilçe teşkilatı mensupları da eşlik etti.

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