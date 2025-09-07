Ali Erbaş: Kur'an ve Sünneti Sürekli Öğrenip Yaşayacağız — Oğuzeli Kur'an Kursu

Oğuzeli, Gaziantep

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Oğuzeli ilçesindeki Hafız Hüseyin Emre Kur'an Kursu açılışında konuştu. Erbaş, hafız yetiştirmenin ve bu tür kursların kentlere kazandırılmasının önemine vurgu yaptı.

"Kur'an ve sünneti sürekli anlamaya, öğrenmeye ve yaşamaya çalışacağız" diyen Erbaş, bu anlayışın nesillere aktarılmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Erbaş, Kur'an kursu açılışlarını "merasimlerin en hayırlısı" olarak nitelendirerek, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Sizin en hayırlınız, Kur'an'ı öğreneniniz ve öğreteninizdir. En hayırlı insanların eğitim alacağı açılışın merasimi de en hayırlı merasimdir. Burada emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Hafız Hüseyin Emre hocamızın ismi verildiğine göre çok mübarek bir insanmış. Hafızlar öyledir, ümmetin en şereflileri. Efendimiz öyle buyuruyor. Hafızlar sayesinde, onlar eliyle Rabb'imiz Kur'an-ı Kerim'i koruyor."

Kurs binasının mimarisiyle dikkat çektiğini ve ilçeye ayrı bir kimlik kazandırdığını belirten Erbaş, "Bu kurs, Oğuzeli'nin alametifarikası olmuş, ne mutlu sizlere" dedi.

Medeniyet vurgusu yapan Erbaş, "Bizim medeniyetimiz ilim, hikmet ve irfan medeniyetidir. Nasıl ulaşacağız ilime, irfana ve bilgiye? Kur'an'la ulaşacağız. Bu müesseselerin yapılması, yaşatılması bize emanet edilmiştir. Kur'an ve sünneti sürekli anlamaya, öğrenmeye ve yaşamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı. Ayrıca "Çarşamba günü Peygamber'imizin dünyaya teşriflerinin 1500. yılını idrak ettik. İnşallah bir yıl boyunca önümüzdeki yıl ağustos ayının sonuna kadar Peygamber'imizi anmaya, insanlığa kazandırdığı değerleri anlatmaya devam edeceğiz."

Konuşmanın ardından Erbaş, Kur'an kursundaki derslikleri, yatakhane ve ortak kullanım alanlarını gezdi. Kurdele kesilmesinin ardından tören sona erdi.

Programa, Gaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı, AK Parti İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sağ 4), Gaziantep'in Oğuzeli ilçesindeki Hafız Hüseyin Emre Kur'an Kursu açılışına katıldı. Erbaş ve protokol üyeleri, açılış kurdelesini kesti.