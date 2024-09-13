Ali Erbaş'tan Cami Konferansında Zulme Tepki

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Üsküdar'daki Çilehane Camisi'nde gerçekleştirdiği hutbede, masumların korunması ve Hz. Muhammed'in mirasına bağlı kalınması gerektiğini belirtti. "Bize düşen, başka masumların canice katledilmemesi için Peygamber efendimizin mesajlarını insanlıkla buluşturmaktır," diye kaydetti.

Mevlid-i Nebi Haftası ve Temaları

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Mevlid Gecesi'ni içine alan haftayı Mevlid-i Nebi Haftası olarak kutlayacaklarını belirten Erbaş, bu yılki temanın "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" olduğunu ifade etti.

Peygamberimizin Güzel Ahlakı

Hz. Muhammed’in, güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmiş son peygamber olduğunu vurgulayan Erbaş, “Sevgili Peygamberimiz, iman ve ahlakın birbirinden ayrılamayacağını belirtmiş, insanın dindar olabilmesi için ahlaklı olması gerektiğini söylemiştir.” dedi.

Masumların Korunmasına Önem Verilmeli

Erbaş, günümüzde insanî değerlerin ayaklar altına alındığını ve masumların acımasızca katledildiğini ifade etti. “Böylesi bir ortamda Hz. Muhammed’in mevlidini sadece hatırlamakla sorumluluğumuzu yerine getiremeyiz,” dedi.

Peygamberin Emaneti ve Dindarlık

Hz. Muhammed’in Veda Hutbesi’nde bıraktığı mirasa da değinen Erbaş, “Bugün bize düşen, Allah Resulüne hakıyla tabi olmaktır. Kur'an-ı Kerim’e ve sünnetine sımsıkı sarılmalıyız,” diyerek mesajını güçlendirdi.

Erbaş, dindarlık değerlerinin sorgulanması gerektiğini vurgulayarak, "O kutlu Nebi'nin sünneti, tüm insanlık için bir kurtuluş pusulasıdır," diyerek sonladı.