DOLAR
41,02 -0,06%
EURO
47,72 -0,06%
ALTIN
4.454,12 -0,45%
BITCOIN
4.523.553,83 -0,54%

Ali Erbaş'tan Malazgirt 954. ve Büyük Taarruz 103. Yıl Mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, NSosyal paylaşımında Malazgirt Zaferi'nin 954. ve Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümünü, şehit ve gazileri rahmetle andı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 10:25
Ali Erbaş'tan Malazgirt 954. ve Büyük Taarruz 103. Yıl Mesajı

Ali Erbaş'tan Malazgirt 954. ve Büyük Taarruz 103. Yıl Mesajı

Diyanet İşleri Başkanı'nın NSosyal paylaşımı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Malazgirt Zaferi'nin 954. ve Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümünü kutladı.

Erbaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Anadolu'yu bizlere ebedi yurt kılan Malazgirt Zaferi'nin 954. ve istiklalimizi bu topraklarda mühürleyen Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümünde, Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere geçmişten bugüne vatan uğruna can veren şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun. Yüce Rabb'imiz milletimizi daim, devletimizi kaim eylesin."

Erbaş mesajında, milletin birlik ve beraberliğine duyulan temenni ile şehit ve gazilere yönelik rahmet ve minnet duygularını vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş'ta 33 Şüpheli Tutuklandı: Arama Operasyonunda Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
2
Tarım ve Orman Bakanlığı: Temmuzda 105.810 Denetim, %44,9 Toplu Tüketim Yerlerinde
3
Fatih'te taksiciyi darbeden sürücü gözaltına alındı
4
Muğla'da 3 Kurt Fotokapana Yansıdı — Nadir Görüntüler
5
Adana Akyatan’da 20 Yılda 270 Bin Yeşil Deniz Kaplumbağa Yavrusu Denize Ulaştı
6
FEMA'da 180'den fazla çalışandan uyarı: Katrina düzeyinde felaket riski
7
İBB'ye Tepki: Özel Halk Otobüsçüleri Biriken Alacakların Ödenmemesinden Mağdur

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu