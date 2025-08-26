Ali Erbaş'tan Malazgirt 954. ve Büyük Taarruz 103. Yıl Mesajı

Diyanet İşleri Başkanı'nın NSosyal paylaşımı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Malazgirt Zaferi'nin 954. ve Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümünü kutladı.

Erbaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Anadolu'yu bizlere ebedi yurt kılan Malazgirt Zaferi'nin 954. ve istiklalimizi bu topraklarda mühürleyen Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümünde, Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere geçmişten bugüne vatan uğruna can veren şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun. Yüce Rabb'imiz milletimizi daim, devletimizi kaim eylesin."

Erbaş mesajında, milletin birlik ve beraberliğine duyulan temenni ile şehit ve gazilere yönelik rahmet ve minnet duygularını vurguladı.