Ali Erbaş yalanladı: Bir vatanadaşı bile Mekke’de kimseye şikayet etmedik

Diyanet Hac İdare Merkezi’nde yapılan bayramlaşma etkinliğine katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, gazetecilerin sorularını yanıtladı. “Kaçak hacı” oldukları gerekçesiyle ihbar edilen Türk vatandaşlarına yönelik sorulara yanıt veren Ali Erbaş, tüm iddiaları yalanladı. Diyanet’in Türk hacıları hac vizesi dışında Mekke’ye gitmesi nedeniyle Suudi Arabistan güvenlik makamlarına ihbar ettiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Ayrıca geçtiğimiz yıl da hac vizelerine yönelik problem olduğunu şu ifadelerle aktardı:



"Suudi Arabistan geçen sene yaşanan bu sıkıntının ardından 2023 yılı haccının hemen ardından çeşitli ülkelere, hac vizesi sahipleri dışındakilerin hacdan 15 gün önce ve 15 gün sonrayı içine alan sürede Mekke'de bulunmasını yasakladığına dair yazıları gönderdi."

Gelen talebin resmi yazı ile birlikte kamuoyuyla defalarca paylaşıldığını kaydeden Erbaş, bazı yetkisiz şahıs ve şirketlerin vatandaşları hac vizesi almadan Mekke’ye götürdüklerini söyledi. Ayrıca kimseye ticari ya da iş vizesi ile hacca gidemeyeceklerini söyleyemeceklesini de belirtti ve ekledi:

“… Bununla ilgili 'Diyanet Mekke'de hac vizesiz gidenleri şikayet etti' diyorlar ya bu en basit ifadesiyle külliyen yanlış, gerçek dışı. Bir tane vatandaşımızı bile Mekke'de kimseye şikayet etmedik."

2023 yılındaki görüntüler çarpıtılarak yayımlanmış!

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan bir yetkilinin durumu itiraf ettiği video hakkında konuşan Erbaş, videonun aslında Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda, hacdan 2 ay önce eğitim seminerinde çekildiğimi söyledi. Söz konusu eğitim seminerinde 2023 yılında yaşanan şikayetlere yönelik konuşulduğunu ve o sırada tam da “Bizim Mekke'deki vatandaşlarımızı, Suudi Arabistan mercilerine şikayeti” ifadelerinin yer aldığı anın çarpıtılarak kullanıldığını öne sürdü:

“Bunu 'Bizim Mekke'deki vatandaşlarımızı, Suudi Arabistan mercilerine şikayeti' şekline dönüştürmek tamamen çarpıtma, çok büyük bir çarpıtma. Burada bizim hiçbir arkadaşımız, tek bir vatandaşımızı Suudi Arabistan mercilerine şikayet etmemiştir."

Açıklamasına rağmen bazı kesimlerin açıklamaları görmezden geldiğine dikkat çeken Erbaş, hac kota dağılımlarını da açıkladı. Her ülkenin nüfusuna göre kota verildiğini ve Türkiye’de 84 bin 942 kişilik kota olduğunu kaydetti. Bu sayının yüzde 60’ını Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hacca götürdüğünü söyleyen Erbaş, yüzde 40’ını da TURSAB bünyesindeki HURSAD’ın bakanlık denetimine tabi şirketlerin yaptığı kaydetti:

“Vatandaşlarımızı hacca götürmek için yetki almış, teminat vermiş bu şekilde kurulan 150 civarında şirket var."