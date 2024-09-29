DOLAR
34,16 0%
EURO
38,11 0%
ALTIN
2.913,97 0%
BITCOIN
2.248.240,94 -0,26%

Ali İhsan Yavuz: 'Cumhurbaşkanımızın çizgisinden sapmayacağım'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Rize'de yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan bağlılığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 16:25
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 16:25
Ali İhsan Yavuz: 'Cumhurbaşkanımızın çizgisinden sapmayacağım'

Ali İhsan Yavuz'dan Rize Açıklamaları

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Rize'de düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programında önemli açıklamalarda bulundu. Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan yakın bağını vurgulayarak, "Ben hayatımın sonuna kadar Cumhurbaşkanımızın çizgisinden zerre sapmayacağım. Neden mi? Çünkü, benim hayal edemeyeceğim meseleleri, hayatım boyunca çözülemeyecek dediğim sorunları bir bir çözmüş biri var. Yapılamaz denilen şeyler gerçekleştirildi, imkânsız denilenlerin üstesinden gelindi" dedi.

Milletin Hizmetinde Olmak

Yavuz, konuşmasında her zaman milletin yanında olduklarını belirterek, "Millet, memleket meselelerinde katkımız olsun, çorbada tuzumuz bulunsun, diyoruz. Recep Tayyip Erdoğan gibi büyük bir ustanın liderliğinde siyaset yapmak herkese nasip olmaz. Bu bilinçle hareket ediyoruz" şeklinde ifade etti.

2024 Hayalleri ve Gerçekler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, 2002 yılında kendisine hayal edilmesi güç olan çeşitli konuların söylenmesi durumunda bugünkü başarıların akılda bile canlanmayacağını ifade ederek, "Başörtüsü sorununun çözüleceğini, Ayasofya'nın açılacağını, insansız hava araçlarında dünyanın en iyisi olacağımızı hayal edemezdim" dedi. Bugün yaşananların sınırları çok aştığını belirten Yavuz, ekonomik kazanımlardan petrole erişime kadar birçok alandaki başarıların altını çizdi.

Türkiye'de Normalleşen Siyaset

Yavuz, "AK Parti dönemiyle birlikte, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) gibi muhalefet partilerine rağmen büyük reformların gerçekleştirildiğini, adeta sessiz bir devrim yaşandığını görmekteyiz. Artık iktidar olmak ve muktedir olma noktasındayız. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" diyerek sözlerini tamamladı.

Katılımcılar

Programda, AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, Nurettin Alan, Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, Giresun Milletvekili Ali Temür, Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, MKYK üyeleri olan Cansın Yılmaz Yaşar, Erkan Güral ve Davut Coşkun Şiviloğlu, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2025 Zamları Netleşiyor! Asgari Ücret, Memur ve Emekliler İçin Yeni Ücret Artışları Belli Oldu

Emlak Konut yeni kampanyasında ödeme planı ortaya çıktı! 72 Aya Varan Vade ile Ev Sahibi Olmanın Tam Zamanı

2. EYT ile 1999-2001-2008 Yılı SGK, Bağ-Kur Girişi Olana 43-44 Yaşında Erken Emeklilik Fırsatı! Yeni Düzenleme Ekim'de Meclis'te

Yastık altında 5-10 kuruşu kalana müjde! Mevduatlardan para oraya akıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Polatlı'da Komşu Cinayeti: Bir Kadın Hayatını Kaybetti, Eşi Yaralandı
2
Nepal'de Şiddetli Yağışlar Sonucu 148 Kişi Hayatını Kaybetti
3
Kahramanmaraş'ta Boğulma Olayı
4
Milli Yol Partisi'nden İsrail Saldırılarına Protesto
5
Adana'da Diş Hekimine Saldırı: Pompalı Tüfekle Ateş Açıldı
6
Samsun Limanı'na Gelen Astoria Grande Kruvaziyeri
7
İsrail Saldırısında Hizbullah Üyeleri Hayatını Kaybetti

Ocak 2025 Memur ve Emekli Maaş Zammı Ne Kadar Olacak? Yeni Zam Oranları Belli Oldu!

2023 Model Renault Megane İcradan Uygun Fiyattan Satışa Çıkarıldı: İhaleye Katılım Şartları ve Detaylar

30 Eylül 2024 Pazartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

KPSS puanı olan yaşadı! O belediyeden yüksek maaş ile memur alım ilanı az önce geldi

NOW TV’nin Sevilen Dizisi Final Yapıyor! Hayranları Şokta: Yerine Gelecek Dizi Belli Oldu!

Ocak 2025 Zamları Netleşiyor! Asgari Ücret, Memur ve Emekliler İçin Yeni Ücret Artışları Belli Oldu

2. EYT ile 1999-2001-2008 Yılı SGK, Bağ-Kur Girişi Olana 43-44 Yaşında Erken Emeklilik Fırsatı! Yeni Düzenleme Ekim'de Meclis'te

Bu tarihte hesaplarınızı kontrol edin! Bakanlık duyurdu: 9 bin 77 TL destek ödemesi yatacak

Emekli Maaşlarına 6.000 TL Zam! SSK ve BAĞ-KUR Emeklileri İçin Yeni Dönem

Emlak Konut yeni kampanyasında ödeme planı ortaya çıktı! 72 Aya Varan Vade ile Ev Sahibi Olmanın Tam Zamanı

Yastık altında 5-10 kuruşu kalana müjde! Mevduatlardan para oraya akıyor

Milyonlarca sürücüye müjde geldi! Radar cezaları geri ödenecek