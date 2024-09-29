Ali İhsan Yavuz: 'Cumhurbaşkanımızın çizgisinden sapmayacağım'

Ali İhsan Yavuz'dan Rize Açıklamaları

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Rize'de düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programında önemli açıklamalarda bulundu. Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan yakın bağını vurgulayarak, "Ben hayatımın sonuna kadar Cumhurbaşkanımızın çizgisinden zerre sapmayacağım. Neden mi? Çünkü, benim hayal edemeyeceğim meseleleri, hayatım boyunca çözülemeyecek dediğim sorunları bir bir çözmüş biri var. Yapılamaz denilen şeyler gerçekleştirildi, imkânsız denilenlerin üstesinden gelindi" dedi.

Milletin Hizmetinde Olmak

Yavuz, konuşmasında her zaman milletin yanında olduklarını belirterek, "Millet, memleket meselelerinde katkımız olsun, çorbada tuzumuz bulunsun, diyoruz. Recep Tayyip Erdoğan gibi büyük bir ustanın liderliğinde siyaset yapmak herkese nasip olmaz. Bu bilinçle hareket ediyoruz" şeklinde ifade etti.

2024 Hayalleri ve Gerçekler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, 2002 yılında kendisine hayal edilmesi güç olan çeşitli konuların söylenmesi durumunda bugünkü başarıların akılda bile canlanmayacağını ifade ederek, "Başörtüsü sorununun çözüleceğini, Ayasofya'nın açılacağını, insansız hava araçlarında dünyanın en iyisi olacağımızı hayal edemezdim" dedi. Bugün yaşananların sınırları çok aştığını belirten Yavuz, ekonomik kazanımlardan petrole erişime kadar birçok alandaki başarıların altını çizdi.

Türkiye'de Normalleşen Siyaset

Yavuz, "AK Parti dönemiyle birlikte, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) gibi muhalefet partilerine rağmen büyük reformların gerçekleştirildiğini, adeta sessiz bir devrim yaşandığını görmekteyiz. Artık iktidar olmak ve muktedir olma noktasındayız. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" diyerek sözlerini tamamladı.

Katılımcılar

Programda, AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, Nurettin Alan, Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, Giresun Milletvekili Ali Temür, Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, MKYK üyeleri olan Cansın Yılmaz Yaşar, Erkan Güral ve Davut Coşkun Şiviloğlu, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer yer aldı.