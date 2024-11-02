Ali İhsan Yavuz'un Kocaeli Konuşması: İktidar ve Muktedir Olmak

Ali İhsan Yavuz Kocaeli'de Önemli Mesajlar Verdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde düzenlenen AK Parti 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu. Yavuz, "AK Parti'nin hikayesi; iktidar da olunur, muktedir de olunur hikayesinin tam adıdır" diyerek partinin vizyonunu açıkladı.

Türkiye'nin Siyasi Tarihinde İhlaller

Yavuz, konuşmasında Türkiye'nin siyasi tarihine de değinerek, CHP'nin 1950'deki seçim kaybı sonrası çok partili hayata geçişin gerçekleştiğini ifade etti. 1954 ve 1957 seçimlerinde yaşanan kayıpların ardından darbeler dönemine girildiğini belirtti.

Ekonomik Başarılar ve Gelişmeler

AK Parti hükümetinin ekonomik ve toplumsal alanlarda attığı adımları öne çıkaran Yavuz, "Bugün Türkiye'nin aylık ihracatı, geçmişteki yıllık ihracat rakamlarını aşmış durumda" ifadelerini kullandı.

Özgürlükler ve İnsan Hakları Üzerine

Başörtüsü konusunun yasal düzenlemelerdeki zorluklarını anlatan Yavuz, geçmişteki yasakçı politikaların üstesinden gelindiğine vurgu yaptı. Ele aldığı bir diğer konu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’ne düzenlenen saldırı oldu. Yavuz, "Beşinci nesil savaş uçağını, KAAN'ı dünya çapında üreten 5 ülkeden biri olacağız" dedi.

Milli Projeler ve Gelecek Hedefleri

Yavuz, 2028 yılında Türk Hava Kuvvetlerinin envanterine katılacak savaş uçağı projeleri hakkında bilgilendirme yaparak, 2025'te yerli ve milli tankların seri üretimine geçileceğini duyurdu.

Gezi Parkı Olayları ve Siyasetin Geleceği

Büyükakın, Gezi Parkı eylemlerinin arka planındaki sebepleri açıklayarak, siyasi mücadelelerinin devam edeceğini vurguladı. Tahir Büyükakın ayrıca muhalefetin adalet anlayışını eleştirdi.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Kongreye katılan diğer AK Parti üyeleri, birlik ve beraberlik mesajları vererek, gelecekteki projelere ve icraatlarına dikkat çekti. AK Parti, umut ve geleceğin partisi olarak kendini tanımladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Karşıyaka Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Başiskele 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.