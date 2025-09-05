DOLAR
Ali İhsan Yavuz Uşak'ta: 'Bizim yaptığımız iş milletimize hizmetkarlıdır' - AK Parti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Uşak'ta 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında vatandaşlarla buluştu; hizmet vurgusu ve projelere dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 19:27
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 19:33
Ali İhsan Yavuz Uşak'ta: 'Bizim yaptığımız iş milletimize hizmetkarlıdır' - AK Parti

Ali İhsan Yavuz Uşak'ta: "Bizim yaptığımız iş milletimize hizmetkarlıdır"

AK Parti'nin halkla buluşması ve gelecek vizyonu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Uşak'ta düzenlenen programda partinin halkla bağını ve hizmet anlayışını anlattı. Yavuz, konuşmasında partinin millet tarafından kurulduğunu ve tabelasını milletin astığını vurguladı.

Yavuz, "Bizim yaptığımız iş milletimize hizmetkarlıktır. Biz makamları amaç olarak gören insanlar hiç olmadık. Makamlar bizim için ancak birer araç olabilir. Biz davanın mensubu olmayı, davanın neferi olmayı en büyük makam olarak gördük. Nerede bulunursak bulunalım, bu davanın neferleri olarak üzerimize düşeni yapmanın derdi içinde olduk, bundan sonra da olmaya çalışacağız." sözleriyle partinin hizmet odaklı duruşunu özetledi.

Partisinin Uşak İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Yavuz, ayrıca "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirtti ve AK Parti döneminde hayata geçirilen proje ve hizmetlerin önemine dikkat çekti.

Yavuz, yapılan hizmetlerin ülkeye önemli eserler kazandırdığını ifade ederek ekonomik zorlukların büyük oranda geride bırakıldığını ve gelecek süreçte daha olumlu tabloların ortaya çıkacağını söyledi. Savunma sanayii, sağlık ve eğitim başta olmak üzere daha önce "olmaz" denilen birçok alanında ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Yavuz, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde millet için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Programa, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul ile AK Parti İl Başkanı Himmet Yaşar katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz (ortada), Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz (ortada), Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı kapsamında partisinin Uşak İl Başkanlığı'nın ziyaret etti. Yavuz, burada açıklamalarda bulundu. Yavuz'a, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök (solda), AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş (sol 2), Fahrettin Tuğrul (sağ 2), Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar (sağda) eşlik etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz (ortada), Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı...

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire