Ali Laricani: İran, İsrail'in Her Türlü Saldırısına Hazır — Beyrut'ta Uyarı

Ali Laricani, Beyrut ziyaretinde İran'ın İsrail'in olası saldırılarına karşı hazır olduğunu ve saldırıya karşı güçlü yanıt vereceklerini söyledi, bölgesel işbirliğini desteklediğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 14:40
Beyrut ziyaretinde uyarı ve bölgesel işbirliği vurgusu

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, İsrail'in her türlü saldırısına karşı hazırlıklı olduklarını ve böyle bir durumda güçlü karşılık vereceklerini açıkladı.

İran devlet televizyonuna göre Laricani, Lübnan'ın başkenti Beyruta giderek burada basına açıklama yaptı. Laricani, hem Lübnanlı yetkililerle görüşmeler gerçekleştireceğini hem de geçen yıl İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Hizbullah lideri Hasan Nasrallah için düzenlenen anma törenlerine katılacağını bildirdi.

Laricani, seyahatiyle ilgili olarak, "Bugün Lübnan'a yapacağımız kısa seyahatte, tüm ülkeler için faydalı olacağını umduğumuz görüşmeler yapılacak." dedi.

İsrail'in ülkesine yönelik saldırı tehditleri sorulduğunda Laricani, "Her türlü duruma hazırlıklıyız ancak İsraillilerin harekete geçecek kadar akılsız davranacaklarına inanmıyorum. Lakin İran'a saldırırlarsa, cevabımız güçlü olacaktır." ifadelerini kullandı.

Laricani, Hizbullah ile Suudi Arabistan arasında görüşmeler yapılıp yapılmadığına dair soru üzerine, "Suudi Arabistan ile Hizbullah'ın fikri işbirliği yapabilmesi doğrudur. Zira bugün büyük bir ortak düşmanınız var. Suudi Arabistan hükümeti Müslüman bir hükümet, Hizbullah ise Müslüman bir harekettir ancak aralarındaki görüş ayrılıkları bir ayrılığa yol açmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in bölgedeki saldırganlığına dikkati çeken Laricani, "Katar olayı bu konuyu çok iyi göstermiştir ve bugün farklı ülkeler birbirleriyle işbirliği mekanizması oluşturmaya çalışmaktadır ve bu bizim desteklediğimiz doğru bir yöntemdir." dedi.

