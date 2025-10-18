Ali Mahir Başarır: 'Kongreden Barış İçinde Çıkalım' — CHP Aksaray 14. Olağan İl Kongresi

Başarır, Aksaray 14. Olağan İl Kongresi'nde divan başkanlığı yaptı; birlik çağrısı ve CHP'yi Aksaray'da birinci yapma hedefi öne çıktı.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 17:35
Başarır'dan birlik vurgusu ve iktidar hedefi

CHP Aksaray 14. Olağan İl Kongresi, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongrede CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, divan başkanlığına seçildi.

Başarır, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada zor bir dönemde kongrelerini yaptıklarını belirtti. Tarihler boyunca CHP'nin kongre ve kurultaylarının demokrasi şöleni gibi geçtiğini vurgulayan Başarır, "2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybettiğimizde günlerce sokaklara çıkamadık. Hepimiz kan ağladık. Türkiye üzüldü." dedi.

Başarır, kongrede sadece bir il başkanı ve yönetiminin seçilmediğini; ilerleyen dönemlerde yapılacak seçimlerde CHP'yi Aksaray'da birinci yapacak kadroların belirleneceğini ifade etti.

Partinin karşı karşıya olduğu sorunlara dikkat çeken Başarır, kongrede şu değerlendirmeleri paylaştı:

"Biz siyasi bir savaş veriyoruz. Her şeye rağmen 3 kez İstanbul'u nasıl kazandıysak, genel seçimlerde de kazanıp iktidarı alacağız. Ne olursa olsun bu ülkede geçen dönem belediye seçimlerinde olduğu gibi iktidara geleceğiz. Geldiğimizde de Türkiye Cumhuriyeti'nin bütçesi 86 milyona paylaştırılacak. Kongremizin ardından beraberce, barış içerisinde ve kardeşçe bu salondan çıkalım. Biz birbirimizin rakibi veya düşmanı değiliz. Kaç aday yarışırsa yarışır. Kazanan da kaybeden de bizimdir. Biz o kadar güçlü çıkacağız ki buradan ilk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını seçecek kadroları buradan sokağa yollayacağız. Biz sadece bir il başkanını ve yönetimini seçmeyeceğiz. İlk seçimde Aksaray'da CHP'yi birinci parti yapacak kadroları seçeceğiz. O yüzden hep beraber kucak kucağa kongreden sonra Aksaray'dan mesaj vereceğiz."

Kongredeki konuşma, birlik ve kararlılık mesajlarıyla sona erdi; katılımcılardan Aksaray ve ülke siyaseti için güçlü bir çıkarım beklendiği vurgulandı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır (ortada), Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Konferans...

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır (ortada), Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen CHP Aksaray 14. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

