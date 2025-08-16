Ali Sami Yen'de Belinde Tabanca Fotoğrafı Paylaşan Kişi Gözaltına Alındı
İstanbul Emniyeti sosyal medyada yayılan fotoğrafın peşine düştü
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Galatasaray'ın stadı Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park çevresinde, belinde tabanca ile çekilmiş bir fotoğrafın dün sosyal medyada yayılması üzerine çalışma başlattı.
Fotoğrafta, stadyum çevresindeki taraftar toplanma alanında belinde tabanca ile görülen kişinin yakalanması için yürütülen çalışmada ekipler, şüpheli C.K.'yi Bahçelievler Soğanlı Mahallesi'nde yakaladı.
Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 1 kurusıkı tabanca ile 15 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan C.K., halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek suçundan adliyeye sevk edildi.