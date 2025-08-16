DOLAR
40,79 0%
EURO
47,75 0%
ALTIN
4.383,34 0,02%
BITCOIN
4.799.621,13 -0,33%

Ali Sami Yen'de Belinde Tabanca Fotoğrafı Paylaşan Kişi Gözaltına Alındı

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park çevresinde belinde tabanca fotoğrafı paylaşan C.K., Bahçelievler'de yakalanıp, 1 kurusıkı tabanca ve 15 fişekle gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 14:47
Ali Sami Yen'de Belinde Tabanca Fotoğrafı Paylaşan Kişi Gözaltına Alındı

Ali Sami Yen'de Belinde Tabanca Fotoğrafı Paylaşan Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul Emniyeti sosyal medyada yayılan fotoğrafın peşine düştü

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Galatasaray'ın stadı Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park çevresinde, belinde tabanca ile çekilmiş bir fotoğrafın dün sosyal medyada yayılması üzerine çalışma başlattı.

Fotoğrafta, stadyum çevresindeki taraftar toplanma alanında belinde tabanca ile görülen kişinin yakalanması için yürütülen çalışmada ekipler, şüpheli C.K.'yi Bahçelievler Soğanlı Mahallesi'nde yakaladı.

Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 1 kurusıkı tabanca ile 15 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.K., halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek suçundan adliyeye sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Yumaklı: Karamürsel yangını kontrol altına alındı
2
Kassam Tugayları: Han Yunus'ta İsrail komuta noktasına havan saldırısı
3
Gaziantep'te Biçerdöver ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
4
Ziraat Bankası'ndan Fatura Desteği ile 600 TL Kazanın!
5
Gazzeli Gazeteci Merve Müsellem ve Kardeşlerinin Kafatasları 40 Gün Sonra Bulundu
6
Güney Afrika 'Ulusal Diyalog' Sürecini Başlattı: İşsizlik ve Eşitsizlikle Mücadele
7
Bakan Yardımcıları Sağlam ve Alpay Elazığ'da Temaslarda Bulundu

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar