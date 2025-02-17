Ali Volkan Erdemir, 2024 Talat Sait Halman Çeviri Ödülü'nü Kazandı

Talat Sait Halman Çeviri Ödülü'nün Sahibi Ali Volkan Erdemir Oldu

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından "Talat Sait Halman Çeviri Ödülü", 2024 yılı için çevirmen Ali Volkan Erdemir'e takdim edilecek. Bu prestijli ödül, 19 Şubat 2024 tarihinde Salon İKSV'de gerçekleştirilecek bir törenle Erdemir’e verilecek.

Erdemir'in Çeviri Başarısı

İKSV'nin yaptığı açıklamaya göre, Seçici Kurul, Kenzaburo Oe'nin Can Yayınları'ndan çıkan Suda Ölüm romanını Japoncadan Türkçeye başarılı bir şekilde çeviren Ali Volkan Erdemir'i bu ödülün sahibi olarak belirledi.

Ödülün Seçici Kurulu, yazar Doğan Hızlan başkanlığında, yazar, çevirmen ve eleştirmenlerden oluşmaktadır. Kurul, Erdemir'e verilen ödülün gerekçesiyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

Ali Volkan Erdemir, çağdaş Japon edebiyatının en önemli yazarlarından biri olan Kenzaburo Oe'nin 2009 tarihli deneysel romanı Suda Ölüm'ü Türkçeye aktarırken, yıllardır süren sabır ve ustalıkla devam ettirdiği çeviri pratiğinden damıtılmış, nitelikli bir metne imza atmıştır. Oe, bu romanda Kogito Choko'nun babasının suda ölümünü izledikten sonra adaya dönüş hikayesini ve belgeleri arayışını anlatırken, Erdemir de bu çok katmanlı metni büyük bir yetkinlikle Türkçeye çevirmiştir.

Seçici kurula göre, bu yaratıcı roman, okura Japonya'nın tarihine dair derin içgörüler sunarak, aynı zamanda kahramanın hatırlama ve yaratma mücadelesine de tanık olma fırsatı vermektedir. Daha önce Haruki Murakami ve Yukio Mishima gibi önemli isimlerin eserlerini başarıyla Türkçeye kazandıran Erdemir, bu ödülle birlikte çeviri kariyerinde yeni bir dönüm noktasına ulaşmaktadır.

Erdemir'in Çeviri Kariyeri

Öğretim üyesi, çevirmen ve yazar olan Ali Volkan Erdemir, Ankara Üniversitesi DTCF Japon Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, yüksek lisans ve doktorasını Kyoto Üniversitesi karşılaştırmalı kültür çalışmaları alanında geliştirmiştir. Erdemir, Japon edebiyatının seçkin eserlerini Türkçeye kazandırarak, Türk okurlarının Japon kültürü ile tanışmasına önemli katkılarda bulunmuştur.

Ali Volkan Erdemir, En Sevilen Japon Masalları (2022) gibi eserlerin yanı sıra, 2023 yılında Kitap Dergisi Yılın Çeviri Kitabı Ödülü'nün sahibi olmuş ve daha önce de çeşitli ödüller almıştır. Bu yıl, 'Talat Sait Halman Çeviri Ödülü' ile kariyerine yeni bir başarı daha eklemiş oldu.