Ali Yalçın, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Ali Yalçın, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Yalçın, bu yılki oylamada yer alarak, önemli karelerin değerlendirilmesine katkı sağladı.

Anadolu Ajansı her yıl gerçekleştirdiği bu etkinlikle, basın çalışanlarının en etkileyici ve anlamlı fotoğraflarını belirleyerek, kamuoyunun seçimine sunuyor. Yalçın'ın katılımı, bu tür etkinliklerin önemine dair bir kez daha dikkat çekti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.