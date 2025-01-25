DOLAR
35,67 0,01%
EURO
37,46 -0,02%
ALTIN
3.180,65 -0,03%
BITCOIN
3.721.995,26 0,8%

Ali Yalçın, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Anadolu Ajansı'nın 2023 'Yılın Kareleri' oylamasında yer aldı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 10:38
Ali Yalçın, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Ali Yalçın, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Yalçın, bu yılki oylamada yer alarak, önemli karelerin değerlendirilmesine katkı sağladı.

Anadolu Ajansı her yıl gerçekleştirdiği bu etkinlikle, basın çalışanlarının en etkileyici ve anlamlı fotoğraflarını belirleyerek, kamuoyunun seçimine sunuyor. Yalçın'ın katılımı, bu tür etkinliklerin önemine dair bir kez daha dikkat çekti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve...

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve...

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazze'de 4 İsrailli Kadın Esir Saat 13.00'te Serbest Bırakılıyor
2
DSÖ, Gazze'de Ateşkes Anlaşması ile Sağlık Müdahalesini Artırıyor
3
Irak ve Suriye'nin Kuzeyinde 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
4
Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 25 Zanlı Tutuklandı
5
AK Parti Üçüncü 'Yeni Anayasa Çalıştayı'nı Gerçekleştirdi
6
ABB İtfaiye Daire Başkanı Uyardı: Yangın Güvenlik Önlemleri Hayat Kurtarır
7
İstanbul'da 'Boyut Farkı' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek