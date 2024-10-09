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Ali Yalçın Kırşehir'de Eğitim Bir-Sen Şubesinin Açılışını Yaptı

Memur-Sen Başkanı Yalçın, Kırşehir'de yeni Eğitim Bir-Sen şubesinin açılışına katılarak teşekkür ve destek mesajları verdi.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 16:05
Ali Yalçın Kırşehir'de Eğitim Bir-Sen Şubesinin Açılışını Yaptı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Kırşehir'de

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) içinde bulunan Eğitim Bir-Sen 2 No'lu Şube Temsilciliği'nin açılışına katıldı. Açılışta yaptığı konuşmada, sendika bünyesindeki şube başkanları ve üyelerine emeklerinden dolayı teşekkür eden Yalçın, yeni şubenin hayırlı olmasını diledi.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Yalçın, konuşmasında hiçbir bireyi ötekileştirmediklerini ve milleti bütünlemeye, büyütmeye ve toplum için hizmet etmeye çaba göstererken, kritik zamanlarda örgütlenmenin önemine de dikkat çekti.

Vali ve Rektör Ziyaretleri

Açılış sonrasında KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil'i ziyaret eden Yalçın, rektörle bir süre görüştü. Ayrıca Vali Murat Sefa Demiryürek ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen'i de ziyaret ederek, yeni görevlerinde başarı diledi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın (sağ 2), Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) içerisindeki...

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın (sağ 2), Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) içerisindeki Eğitim Bir-Sen 2 No'lu Şube Temsilciliğinin açılışı için geldiği kentte, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen'i (ortada) ziyaret etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın (sağ 2), Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) içerisindeki...

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın (sağ 2), Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) içerisindeki Eğitim Bir-Sen 2 No'lu Şube Temsilciliğinin açılışı için geldiği kentte, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen'i (ortada) ziyaret etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın (sağ 2), Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) içerisindeki...

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın (sağ 2), Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) içerisindeki Eğitim Bir-Sen 2 No'lu Şube Temsilciliğinin açılışı için geldiği kentte, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen'i (ortada) ziyaret etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın (sağ 2), Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) içerisindeki...

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın (sağ 2), Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) içerisindeki Eğitim Bir-Sen 2 No'lu Şube Temsilciliğinin açılışı için geldiği kentte, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen'i (ortada) ziyaret etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın (sağ 2), Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) içerisindeki...

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın (sağ 2), Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) içerisindeki Eğitim Bir-Sen 2 No'lu Şube Temsilciliğinin açılışı için geldiği kentte, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen'i (ortada) ziyaret etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın (sağ 2), Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) içerisindeki...

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın (sağ 2), Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) içerisindeki Eğitim Bir-Sen 2 No'lu Şube Temsilciliğinin açılışı için geldiği kentte, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen'i (ortada) ziyaret etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın (sağ 2), Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) içerisindeki...

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın (sağ 2), Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) içerisindeki Eğitim Bir-Sen 2 No'lu Şube Temsilciliğinin açılışı için geldiği kentte, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen'i (ortada) ziyaret etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın (sağ 2), Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) içerisindeki...

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın (sağ 2), Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) içerisindeki Eğitim Bir-Sen 2 No'lu Şube Temsilciliğinin açılışı için geldiği kentte, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen'i (ortada) ziyaret etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın (sağ 2), Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) içerisindeki...

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın (sağ 2), Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) içerisindeki Eğitim Bir-Sen 2 No'lu Şube Temsilciliğinin açılışı için geldiği kentte, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen'i (ortada) ziyaret etti.

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