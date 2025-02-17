Ali Yalçın: Meclis, 28 Şubat Komisyonu Oluşturmalı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 28 Şubat programında Meclis'in yasal düzenlemeyle komisyon oluşturması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 21:52
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 22:03
Ali Yalçın: Meclis, 28 Şubat Komisyonu Oluşturmalı

Ali Yalçın'dan 28 Şubat Açıklaması

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, düzenlenen "28 Şubat Postmodern Darbesi ve Sivil Toplum Kuruluşları" programında yaptığı konuşmada, Meclis'in yasal düzenlemeyle 28 Şubat'a ilişkin komisyon oluşturması gerektiğini ifade etti.

Yaşananların Kayıt Altına Alınmadığına Dikkat Çekti

Yalçın, o dönemin bir daha yaşanmaması için çağrıda bulunarak, 28 Şubat'a gelene kadar olan süreç hakkında detaylı bilgiler verdi. Türkiye'de yaşananların yeterince kayıt altına alınmadığını ve kitaplaştırılmadığını savundu.

Ekonomik Etkiler ve Gelir Dağılımındaki Uçurum

Yalçın, 28 Şubat sonrası ülke ekonomisinin ciddi şekilde zarar gördüğünü belirterek, nüfusun en zengin ve en fakir kesimi arasındaki gelir dağılımı uçurumunun 12 kat arttığını ifade etti. Bu durumun bedelini ise çalışan ve üreten kesimin ödediğini dile getirdi.

Eğitim ve Sivil Toplum Üzerindeki Olumsuz Etkiler

28 Şubat sürecinde eğitim boyutunu raporlaştırdıklarını kaydeden Yalçın, o dönem birçok insanın hayatlarının karartıldığını ve dehşet verici kararlar alındığını açıkladı. Ayrıca, sivil toplum kuruluşlarına uygulanan baskıları ve kapatılmaları da dile getirerek, 21 vakfın kapatıldığını ve 187 taşınmaza el konulduğunu belirtti.

28 Şubat Faillerinin Yargılanması

Yalçın, 28 Şubat faillerinin yargılanması için süreci bizzat takip ettiklerini ve Ankara Adliyesi önünde düzenledikleri eylemleri hatırlattı. Meclis'in bir muhatap belirlemesi ve OHAL Komisyonu'na benzer bir başvuru komisyonu oluşturması gerektiğini vurguladı.

Sonuç olarak, o dönemin mağdurlarının hala yaşamakta olduğunu belirten Yalçın, TİHEK'e de görev verilebileceği ve bu konuda acil adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İletişim Platformunca Mehmet Akif İnan Vakfı'nda düzenlenen...

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İletişim Platformunca Mehmet Akif İnan Vakfı'nda düzenlenen "28 Şubat Postmodern Darbesi ve Sivil Toplum Kuruluşları" programına katılarak konuşma yaptı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İletişim Platformunca Mehmet Akif İnan Vakfı'nda düzenlenen...

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İletişim Platformunca Mehmet Akif İnan Vakfı'nda düzenlenen "28 Şubat Postmodern Darbesi ve Sivil Toplum Kuruluşları" programına katılarak konuşma yaptı.

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