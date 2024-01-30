Ali Yerlikaya: 2023 yılında 923 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 2023 yılında bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında 3 bin 911 şehir, 19 bin 682 kırsal olmak üzere toplam 23 bin 593 operasyon yapıldığını açıkladı.

Ali Yerlikaya: 2023 yılında 923 terörist etkisiz hale getirildi
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2023 yılında terörle mücadelede büyük başarılar elde edildi. FETÖ, DEAŞ ve sol terör örgütlerine yönelik düzenlenen binlerce operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı, tutuklandı veya adli kontrol altına alındı. Ayrıca aranan 64 sözde üst düzey terörist de etkisiz hale getirildi.

OPERASYONLARDA 12 BİN 439 ŞÜPHELİ YAKALANDI

FETÖ, DEAŞ ve sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında 2023 yılında toplam 8 bin 633 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 12 bin 439 şüpheli yakalandı, bunlardan 2 bin 524'ü tutuklandı, 2 bin 534'üne ise adli kontrol kararı verildi. Ayrıca 11 sol terör örgütü mensubu öldürüldü.

Bu hainlerden 64’ü sözde üst düzey terörist olarak aranıyordu. Bunların 8’i kırmızı, 1’i mavi, 2'si yeşil, 16’sı turuncu, ️37’si ise gri listedeydi. Hepsi etkisiz hale getirildi.

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