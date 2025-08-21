Ali Yerlikaya: Ceza Değil Trafik Kültürüyle Trafik Güvenliği Sağlanacak — Erzurum

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti İl Başkanlığınca Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kafe25 Tesisleri'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Teşkilat Buluşması"nda konuştu. Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda İçişleri Bakanlığında görevli 675 bin kişiyle gece gündüz çalışıldığını söyledi.

Türkiye Yüzyılı ve trafik güvenliği hedefi

Yerlikaya, kara, mavi ve siber vatanda huzur, güvenlik ve esenlik için yürütülen hizmetlerin bir bölümünü trafik güvenliğinin oluşturduğunu belirterek ülkede 37,5 milyon sürücü ehliyeti sahibi bulunduğunu aktardı. Bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın trafik güvenliğine ilişkin beklentilerini aktararak, "Bu yolların kralı yok, bu yolların kuralı var." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 Şubat 2021'de belirlediği hedefleri hatırlatarak, "Kazaları azaltmamız, ölümleri 2030'da yarı yarıya düşürmemiz lazım. 2050'de de öyle bir trafik kültürü oluşsun ki sıfır can kaybı olsun." dedi.

Bakan, 6 Şubat depremlerinin ardından günlük ölüm ve kaza oranlarındaki değişimi paylaşarak, günlük ölüm sayısının dönemsel olarak 14,4 iken bazı dönemlerde 17,9 yani 18'e çıktığını ve bir günde trafik kazalarında 18 kişinin öldüğünü, 1055 kişinin yaralı olarak hastanelere başvurduğunu söyledi.

Denetimler, araç ve personel takviyesi

Veriler doğrultusunda denetimlerin artırıldığını belirten Yerlikaya, son iki yılda 15 bin yeni araç alındığını ve trafik ekiplerinin sayısının %40 artırıldığını ifade etti.

Bakan, denetimlere ilişkin olarak şunları söyledi: "Hiçbir zaman medyada paylaşmadığım bir şey söyleyeyim. Bir yılda denetimi yüzde 50 yani 41,3 milyon artırmışız. 123 milyon yüz yüze denetim yaptık, yeni araçlar ve yaka kameralarıyla beraber. Ne oldu biliyor musunuz? Bir yılda 6 bin 351 vatandaşımız maalesef trafik kazalarında öldü. Sadece 2023'te bundan 197 kişi daha fazlaydı, yüzde 50 denetimi artırmama rağmen, 41,3 milyon yüz yüze denetimi artırmamıza rağmen sadece 197 kişiyi kurtarabildik."

Ceza ve toplumsal sorumluluk vurgusu

Yerlikaya, cezaların ve yaptırımların yeterli olmadığını örneklerle anlattı: "Tam 304 bin ceza, 'dur' ihtarına uyulmadığı için yazıldı. Cezası ne? 2 bin 174 lira. ... Biz yine yakalıyoruz, cezasını yazıyoruz ama 9 şehit verdim, biliyor musunuz? 26 da gazimiz var." Bu tabloda yaşananların kendisini derinden etkilediğini, mağdur ailelerle buluştuğunda duygulandığını aktardı.

İhlallerin ağırlığı ve Erzurum verileri

Bakan, ölümlerin %84'ünün beş kural ihlalinden kaynaklandığını vurgulayarak örnekler verdi: "Hız ihlalinden bir günde 10 kişi ölüyor. 3 günde bir kırmızı ışıktan insan ölüyor." Erzurum özelinde geçen yıl 75 kişinin trafik kazalarında vefat ettiğini, "Her 5 günde bir Erzurum'da bir kişi trafik kazasında ölüyor." dedi ve Dünya Sağlık Örgütü'ne atıfta bulunarak trafik kazalarının "önlenebilir halk sağlığı sorunu" olduğunu belirtti.

Yerlikaya, ceza yazmaktan keyif almadıklarını tekrarlayarak, "Bizim derdimiz ateş düşmesin. O yüzden ceza yazarak değil trafik güvenliğinin, trafik kültürünün oluşması lazım." diye konuştu. Gece veya sakin anlarda bile kurallara uyulmasının önemine dikkat çekti ve "Kul hakkı" vurgusuyla toplumsal bilinç çağrısı yaptı.

Sunum ve kapanış

Konuşmanın ardından salondakilere İçişleri Bakanlığınca hazırlanan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması, trafik kazaları ve röportajlardan oluşan bir video izletildi.

(Bitti)

