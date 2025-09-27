Ali Yerlikaya Gürcistan'da: Kobakhidze ile Güvenlik İşbirliği

Bakan Ali Yerlikaya, Tiflis'te Gürcistan yetkilileriyle güvenlik, organize suç ve bilgi paylaşımı ekseninde işbirliğini görüştü.

Görüşmelerde öne çıkan başlıklar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, başkent Tiflis'te gerçekleştirdiği resmi temaslar kapsamında ilk olarak Gürcistan İçişleri Bakanı Geka Geladze ile bir araya geldi. Yerlikaya, mevkidaşına nazik daveti ve samimi misafirperverliği için teşekkür etti; Geladze'nin göreve başlamasından duyduğu memnuniyeti ve başarı dileklerini iletti.

Yerlikaya, iki ülkenin içişleri bakanları olarak yakın çalışacaklarına inandığını vurgulayarak, "Yapacağımız bu görüşmenin de hem bakanlıklarımız hem de ülkelerimiz arasındaki iyi ilişkilere ve karşılıklı işbirliğine katkı sağlayacağından şüphem yoktur." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Hükümet Binası'nda Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ile bir araya gelen Yerlikaya, toplantıda iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler ve işbirliğinin ele alındığını belirtti ve kabulü dolayısıyla Başbakan Kobakhidze'ye teşekkür etti.

Yerlikaya, bölgedeki güvenlik sorunlarına dikkati çekerek, "Kesin başarı ancak bilgi ve tecrübe paylaşımı ile sağlanabilir." değerlendirmesinde bulundu. Terörizm, uyuşturucu, organize suçlar ve göçmen kaçakçılığına karşı mücadelenin bakanlıkların başlıca görev ve öncelikleri arasında olduğunu aktardı.

Yapılan görüşmelerin, Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve Mikheil Kavelaşvili arasındaki temasların devamı niteliğinde olduğunu belirten Yerlikaya, bu yüksek düzeyli diyaloğun iki ülke ilişkilerine ivme kazandıracağını ifade etti ve bakanlıklar arası işbirliğine hazır olduklarını yineledi.

Yerlikaya, ayrıca sınır aşan organize suçlarla mücadelenin sadece ulusal imkanlarla yeterli olmayacağını vurgulayarak, ülkeler arasındaki yakınlık ve işbirliğinin önemine dikkat çekti. Görüşmelerin iki ülke adına hayırlı olmasını dileyerek, dostluk ve karşılıklı güven temelindeki güçlü diyalogun bölgesel barış ve istikrara katkı sağlayacağına inandığını kaydetti.

