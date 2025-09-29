Ali Yerlikaya ile BAE'li Bakan Saif bin Zayed telefon görüşmesi — Güvenlik işbirliği

Ali Yerlikaya ile BAE'li Bakan Saif bin Zayed telefon görüşmesi

Güvenlik ve işbirliği gündemde

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Saif bin Zayed ile telefonla görüştü.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Birleşik Arap Emirlikleri Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Saif bin Zayed ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Sayın Bakan'la başta güvenlik olmak üzere bakanlıklarımız arasındaki işbirliği konularını ele aldık."