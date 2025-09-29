Ali Yerlikaya ile BAE'li Bakan Saif bin Zayed telefon görüşmesi — Güvenlik işbirliği

Ali Yerlikaya, BAE İçişleri Bakanı Saif bin Zayed ile telefon görüşmesinde güvenlik ve bakanlıklar arası işbirliğini ele aldı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 14:40
Ali Yerlikaya ile BAE'li Bakan Saif bin Zayed telefon görüşmesi — Güvenlik işbirliği

Ali Yerlikaya ile BAE'li Bakan Saif bin Zayed telefon görüşmesi

Güvenlik ve işbirliği gündemde

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Saif bin Zayed ile telefonla görüştü.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Birleşik Arap Emirlikleri Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Saif bin Zayed ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Sayın Bakan'la başta güvenlik olmak üzere bakanlıklarımız arasındaki işbirliği konularını ele aldık."

İLGİLİ HABERLER

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası
2
Doğan Uzun Başpehlivanı Kazandı: 72. Zengibar Karakucak Güreşleri Darende'de
3
Almanya'dan İsrail'e Uyarı: Sumud Filosu'na Müdahaleden Kaçının
4
Konya'da Ehliyetsiz Sürücü Drone ile Eş Değiştirirken Yakalandı
5
Beyt Ur el-Fevga'da kuşatma tepkisi: İsrail yol çalışması protesto edildi
6
Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam
7
Tokat'ta Patates Hasadı Sürüyor: Artova'da Organik Üretim

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı