Ali Yerlikaya Sındırgı'da 6,1'lik Deprem Bölgesini İnceledi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir Sındırgı'da 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespitleri yaptı; ağır hasarda konteyner veya kira desteği verilecek.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 16:13
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 16:13
Bakan yerel yetkililerle sahada tespitlerde bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Yerlikaya, İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde gazetecilere açıklama yaptıktan sonra depremde evi ve iş yerleri zarar gören vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan, yapılacak incelemeler sonucunda ağır hasarlı konut tespit edilmesi durumunda vatandaşların talebine göre konteyner ya da kira yardımı yapılacağını belirtti.

Yerlikaya, enkaz kaldırma çalışmalarını da yerinde inceledi, depremden etkilenen esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti ve ihtiyaçlara ilişkin notlar aldı.

İncelemelerde Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ile AFAD Başkanı Hamza Pehlivan Bakan Yerlikaya'ya eşlik etti.

