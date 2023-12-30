Ali Yerlikaya yılbaşı tedbirlerini açıkladı

2024 yılının güvenli ve huzurlu bir şekilde karşılanması için gerekli önlemleri aldıklarını belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yılbaşı gecesi görev alacak güvenlik güçlerinin sayısını açıkladı.

Ali Yerlikaya yılbaşı tedbirlerini açıkladı
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2024 yılına sayılı günler kala, güvenlik güçleri yılbaşı gecesi için hazırlıklarını tamamladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yılbaşı gecesi görev yapacak güvenlik güçlerinin sayısını ve donanımlarını sosyal medya hesabından duyurdu. Yerlikaya, vatandaşların yeni yılda da can ve mal emniyetinin korunması için bütün birimlerin milletin hizmetinde olduğunu vurguladı.

2024 yılını güven ve huzur içinde karşılamak için gerekli önlemleri aldıklarını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yılbaşı gecesi görev yapacak güvenlik güçlerinin sayısını paylaştı. 

Yerlikaya, Jandarma; 38.222 personel, 5.552 araç, 265 drone, Emniyet; 167.739 personel, 178 hava aracı, 86 deniz aracı, 400 dedektör köpeği, Sahil Güvenlik; 2.913 personel, 4 hava aracı, 163 deniz aracı, 8 dedektör köpeği ile vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlayacaklarını belirtti.

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