Aliağa 10 Kasım’da Atatürk’ü Saygı ve Özlemle Anacak

Aliağa, 10 Kasım Pazartesi günü düzenlenecek törenlerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 87’nci yıl dönümünde anacak.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 18:27
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 18:27
Anma Programı ve Tören Detayları

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 87’nci yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Aliağa’da da tören ve etkinliklerle anılacak.

Aliağa Kaymakamlığı tarafından organize edilen 10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı kapsamında anma törenleri, 10 Kasım Pazartesi günü saat 08.50’de Cumhuriyet Meydanı’nda başlayacak. Törende Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu yapılacak.

Çelenk sunumunun ardından, saat 09.05’te tüm Türkiye’de olduğu gibi Aliağa’da da siren sesleri eşliğinde iki dakikalık saygı duruşu gerçekleştirilecek ve ardından İstiklal Marşı okunacak.

Resmi törenin tamamlanmasının ardından anma etkinlikleri Tüpraş Halk Eğitim Merkezi’nde devam edecek. Burada yapılacak programda açılış konuşmalarının ardından öğrenciler tarafından hazırlanmış olan "Atatürk" konulu oratoryo sahnelenecek.

